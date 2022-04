Mercoledì a Breno arriva Tindaro Granata con Antropolaroid

Spettacolo dopo spettacolo, appuntamento dopo appuntamento, anche In Tournée, il cartellone di Prosa del Teatro delle Ali di Breno, volge al termine. A chiudere una stagione piena di emozioni e tanta voglia di ritrovarsi a teatro è l’attore e regista siciliano Tindaro Granata, che mercoledì 6 aprile alle ore 20.30 porta sul palco del Teatro Giardino (viale 28 Aprile, Breno) il pluripremiato Antropolaroid (di e con Tindaro Granata, scene e costumi Margherita Baldoni, Guido Buganza, rielaborazioni musicali Daniele D’angelo, suoni e luci Matteo Crespi).

E lo fa con un evento speciale non comunicato a inizio stagione, che è un dono per il pubblico di Breno: prima di lui, infatti, si esibisce il suo giovane allievo Gabriele Brunelli, che presenta il breve monologo Ironia della sorte, in dialetto toscano, una sorta di “piccolo Antropolaroid” (per usare le parole di Granata).

Biglietti: intero 18 euro, ridotto 15 euro. Biglietti disponibili online su Vivaticket e nella biglietteria del Teatro delle Ali (aperta ogni martedì, giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 18.30) e al Teatro Giardino nei 45 minuti che precedono l’inizio dello spettacolo. Non si accettano prenotazioni telefoniche. Le riduzioni possono essere applicate solo in biglietteria.