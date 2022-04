“Diavolo che streghe!”, sabato sera al teatro Le Muse di Flero

(red.) Al Teatro Le Muse di Flero (viale Aldo Moro 109/A ) sabato 2 aprile alle ore 21 va in scena lo spettacolo di areazione “Diavolo che streghe!” con la direzione artistica musicale di Simona Nolli.

In un piccolo paese dove la gente vive nel pettegolezzo, nell’inganno e nella finzione, tre donne esprimono un desiderio nello stesso istante e inconsapevoli dei loro poteri magici invocano il diavolo che arriva a portare seduzione, scompiglio e caos.

Uno spettacolo teatrale interamente cantato dal vivo, dove la musica la fa da padrona e il divertimento si alterna alla commozione.

Biglietti: intero 15 euro, ridotto 10 euro. Per informazioni e prenotazioni telefonare a Teatro Laboratorio 030302696 oppure 3203509376 prenotazioni.lemuse@gmail.com.