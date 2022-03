Con “I Pirati di Lyria”, venerdì al San Barnaba solidarietà per l’Ucraina

(red.) Spettacolo teatrale di beneficenza patrocinato dal comune di Brescia in favore del popolo Ucraino. Venerdì 1 aprile alle ore 20,30 sul palco dell’Auditorium San Barnaba di corso Magenta 44 a Brescia va in scena “I Pirati di Lyria”. I bambini e i ragazzi della “Compagnia del Sacro Cuore” e l’associazione “Solidarietà dei bresciani per anziani e famiglie in difficoltà” sono insieme per uno scopo comune: aiutare il popolo ucraino. Lo spettacolo tratta un tema tristemente attuale: la guerra. È scritto e diretto da Adriana Fantetti. Ingresso libero. Chi vorrà potrà contribuire alla causa con una piccola offerta libera.