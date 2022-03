“1983 Butterfly”, la storia (vera) di amore e spionaggio tra Cina e Francia

(red.) Prosegue la Stagione 2021-2022 del Centro Teatrale Bresciano “E ti vengo a cercare”, con lo spettacolo “1983 Butterfly” con la drammaturgia di Giorgia Cerruti, in collaborazione con Bernard Boursicot, diretto dalla stessa Giorgia Cerruti che, con Davide Giglio, porta in scena una storia oscura, divisa tra amore e spionaggio.

Lo spettacolo, prodotto da Piccola Compagnia della Magnolia e Festival delle Colline Torinesi, sarà in scena presso il Teatro Sant’Afra di Brescia (Vicolo dell’Ortaglia, 6) venerdì 18 e sabato 19 marzo alle 20,30.

“1983 Butterfly” attraversa con la lingua del teatro una delle storie d’amore più ambigue ed enigmatiche del secolo scorso, storia che fu al centro di un noto caso di cronaca esploso all’inizio degli anni Ottanta in Francia.

Una storia d’amore e spionaggio che coinvolse il diplomatico bretone Bernard Boursicot e quella che fino al momento della rivelazione, dopo vent’anni di relazione, egli aveva creduto essere la sua amante. In una incredibile mistificazione della realtà, la donna si rivelò essere un uomo, il cantante lirico cinese Shi Pei Pu che Boursicot aveva incontrato all’ambasciata francese di Pechino, dove entrambi lavoravano.

Fu con un colpo di scena eclatante, durante il lungo processo per spionaggio in cui i due si trovarono coinvolti, che Boursicot scoprì la vera identità della donna di cui era innamorato.

Una storia oscura scritta e diretta da Giorgia Cerruti con la collaborazione dello stesso Bernard Boursicot, che da anni vive a Rennes e ha contribuito alla stesura del testo condividendo i suoi ricordi. A dare vita a questa storia che ha sedotto pittori, scrittori e cineasti, tra i quali David Cronenberg che ne fece una pellicola, M. Butterfly, due bravissimi attori come Davide Giglio e Giorgia Cerruti.

Il 17 giugno 2016, alla prima assoluta dello spettacolo, Bernard Boursicot era presente in sala. Quella sera, parlando della sua vita, Bernard disse: “È meglio essere imbrogliati che imbrogliare. Non c’è disonore nell’essere imbrogliati”.

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Sociale in Via Felice Cavallotti, 20 a Brescia (Tel. 030 2808600; e-mail biglietteria@centroteatralebresciano.it), da martedì a sabato ore 16 – 19 e domenica ore 15.30 – 18.00; oppure alla Biglietteria telefonica ( 376 0450011) secondo gli stessi orari del botteghino. Si informa che agli acquisti effettuati e pagati con carta di credito, tramite il servizio di biglietteria telefonica, verrà applicata la maggiorazione pari al 2,5% del costo dell’abbonamento o biglietto.

Presso il Punto vendita CTB Piazza della Loggia, 6 – Brescia da martedì a venerdì ore 10-13 (escluso i festivi), oppure on-linesul sito www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito VIVATICKET e 60 minuti prima dell’inizio di ogni spettacolo saranno in vendita esclusivamente i biglietti per la sera stessa.

L’ingresso del pubblico, i percorsi di entrata e uscita, la disposizione delle sedute e del palcoscenico sono realizzati nel pieno rispetto di tutte le linee guida e le prescrizioni di sicurezza stabiliti dalle Autorità competenti, per garantire agli spettatori, al personale di sala e agli artisti la piena tranquillità nello svolgimento di tutte le fasi della serata di spettacolo.

In ottemperanza al Decreto-Legge del 26 novembre 2021 n. 172, l’accesso in Teatro avviene su esibizione del Super Green pass, a partire da 1 ora prima dell’inizio dello spettacolo; in ottemperanza al Decreto-Legge del 24 dicembre 2021 n. 221, è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.