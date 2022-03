Al Teatro Sant’Afra di Brescia lo Chef targato Ctb Brescia

(red.) Chi è Chef? “Chef è una precisa categoria di persone – risponde la regista Serena Sinigaglia – quelle disgraziate, quelle che vivono ai limiti, quelle della droga, delle risse, del malaffare, quelle che nessun padre, nessuna madre tolgono dalla strada. Quelle che sbagliano e che la nostra giustizia punisce o rieduca, dipende da come la si vuol guardare”. Parte da qui la nuova produzione firmata dal Centro Teatrale Bresciano che porta in scena Chef, monologo scritto da Sabrina Mahfouz, poetessa, drammaturga, attrice e scrittrice anglo-egiziana del sud di Londra, che ha incontrato l’interesse della regista Serena Sinigaglia, per il progetto di Marina Conti, Viola Marietti, Katarina Vukcevic che vede una giovane e bravissima Viola Marietti dare voce e corpo a questa storia feroce.

Secondo titolo della rassegna Nello spazio e nel tempo. Palestra di teatro contemporaneo in cartellone al Teatro Sant’Afra di Brescia per la Stagione 2021-2022 E ti vengo a cercare del CTB, lo spettacolo debutterà in prima nazionale sabato 12 marzo al Teatro Sant’Afra di Brescia (Vicolo dell’Ortaglia, 6) e sarà in scena fino a mercoledì 16 marzo 2022 (tutti i giorni, compreso il lunedì, alle ore 20:30; la domenica alle ore 15:30). Nella traduzione di Monica Capuani, lo spettacolo ha le scene di Marina Conti, i costumi di Katarina Vukcevic, luci e suoni di Roberta Faiolo; Carola Rubino è assistente alla regia.

“Di lei non conosciamo il nome, la chiamano Che e basta” spiega Serena Sinigaglia. In una cucina industriale, asettica, che diventa un banco degli imputati dove si giudica cosa è bene e cosa è male, Chef racconta, attraverso gli eventi più significativi della sua vita, come ci si ritrova dall’essere a capo di un ristorante di alto livello a gestire la cucina di un carcere femminile. Chef rappresenta un preciso ordine di persone, quelle disgraziate, che vivono ai limiti, abbandonate a loro stesse.

Chef è stata condannata: si trova in carcere perché accusata di omicidio premeditato nei confronti del padre. E mentre gestisce con le sue due assistenti il servizio giornaliero, è di nuovo sottoposta a processo per l’ambiguo tentativo di suicidio di una delle due detenute che lavorano con lei, Candice. “Chef è anche una condizione esistenziale che ci riguarda tutti – continua Sinigaglia – Chef è il diritto alla scelta, giusta, sbagliata, non ha importanza, l’importante è averla una scelta. Ma se non ce l’hai, non hai il diritto di gridarlo a gran voce? Bene. Ma non basta ancora. Chef è una vittima dal destino segnato, figlia di padri e di madri che non sanno fare il padre e la madre. Chef è il tentativo di un riscatto che, al di là delle apparenze e di tanta retorica, la nostra società non perdona e non permette. Figlia di una libertà apparente che ti affoga nell’ipocrisia e nell’indifferenza”.

Serena Sinigaglia porta in scena il testo potente e di grande impatto emotivo di Sabrina Mahfouz, vincitore tra gli altri premi del prestigioso Fringe First Award di Edimburgo.

“Il monologo della Mahfouz è straordinario – spiega Sinigaglia – straordinario nel veicolare temi tanto profondi con la leggerezza tipica dei grandi scrittori di teatro. Non è realistica, è epica. Come Shakespeare maneggia la musicalità della parola, la leggerezza del suo incedere, mediando con sapienza il comico e il tragico. Chef è una danza, una lingua da mangiare”. “Un testo profondamente catartico – spiega Viola Marietti – dove quando entri non esci mai, fino alla fine”.

Lo spettacolo è realizzato grazie al contributo di Ministero della cultura, Gruppo A2A, Fondazione ASM, Fondazione della Comunità Bresciana Onlus e Intesa Sanpaolo.

