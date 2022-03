“Tutto da sola” di Anna Meacci, martedì spettacolo gratuito al Teatro Sereno

Il Coordinamento donne pensionate di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil al Cinema Teatro Sereno, Traversa Dodicesima Villaggio Sereno 158, telefono: 030 353 3126 ext. 13, in occasione della Giornata internazionale della donna, alle 14,30 di martedì 8 marzo, promuove lo spettacolo “TuttoDaSola” di e con Anna Meacci.

Un appuntamento con momenti di leggerezza da condividere, convinte che anche di questo ci sia bisogno, per tante donne pensionate ed anziane, che hanno visto crescere solitudine e angosce in questo difficile periodo. L’ingresso è gratuito.