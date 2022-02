Al Sant’Afra “Le sorprese dell’amore” di Marivaux

(red.) Si intitola “La sorpresa dell’amore”, la nuova produzione del Centro Teatrale Bresciano e PACTA. dei Teatri, in scena al Sant’Afra di Brescia dal 5 al 9 marzo. Lo spettacolo è diretto da Paolo Bignamini.

Raramente rappresentato in Italia, il grande classico di Marivaux inaugura la rassegna di teatro contemporaneo della Stagione 2021-2022 del CTB intitolata “Nello spazio e nel tempo. Palestra di teatro contemporaneo”.

“Perché l’amore sorprende?” si chiede Paolo Bignamini, “È davvero così inatteso come il titolo della commedia di Marivaux lascia intendere? O forse, dietro alla destabilizzazione, c’è una cosa diversa dall’essere sorpresi, una sorta di turbamento per qualcosa di inevitabile che deve accaderci, forse un duro appuntamento con un destino?”. Parte da qui il nuovo allestimento, un grande classico del teatro francese, scritto da Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux.

Lo spettacolo debutta sabato 5 marzo al Teatro Sant’Afra di Brescia (Vicolo dell’Ortaglia, 6) e sarà in scena fino a mercoledì 9 marzo (tutti i giorni, compreso il lunedì, alle 20,30; la domenica alle 15,30).

Nella traduzione di Paola Ranzini, il testo di Marivaux vede l’interpretazione di Miryam Chilà, Maria Eugenia D’Aquino,Riccardo Magherini, Annig Raimondi, Antonio Rosti; la regia è di Paolo Bignamini, le scene e i costumi sono di Anusc Castiglioni, il disegno luci di Fulvio Michelazzi; Federica D’Angelo e Miryam Chilà sono assistenti alla regia, Manfredi Michelazzi è assistente alle luci; il tecnico audio è Michael Stiller. Il progetto vede il sostegno del progetto Scènes Européennes Marivaux,a cura di Paola Ranzini – Institut Universitaire de France e Avignon Université.

In “La sorpresa dell’amore” troviamo Lelio, uomo di rango nobile che con le donne non vuole più avere niente a che fare. Ha subito il dolore del tradimento ed è determinato a non lasciarsi coinvolgere in nessuna passione. La schiva Contessa, allo stesso modo, rifugge gli uomini: dopo la morte del marito, proprio come Lelio, ha chiuso il suo cuore.

Eppure, il destino che Marivaux ha immaginato per i due personaggi è ben diverso: a dispetto delle loro intenzioni, Lelio e la Contessa dovranno amarsi.

Durante i preparativi del matrimonio dei rispettivi servitori, Arlecchino e Colombina, i due sono costretti a incontrarsi e a prendere parte all’organizzazione delle nozze. Pur attratti inconsapevolmente l’uno dall’altra, Lelio e la Contessa si giurano a vicenda che non si ameranno mai ma, disattendendo i propositi iniziali, l’inevitabilità del sentimento amoroso farà il suo corso, anche grazie alla complicità dei valletti.

Nel testo di Marivaux, l’amore è una strada che i personaggi devono percorrere: il viaggio dev’essere affrontato, anche se a tratti potrà sembrare difficile. Non c’è scelta. Scritto da uno dei commediografi tra i più grandi del Settecento, “La sorpresa dell’amore” è un meccanismo teatrale raffinatissimo in cui i personaggi cercano di smascherarsi l’un l’altro raccontandoci attraverso le loro azioni, i loro gesti e i silenzi dell’inevitabilità dell’amore.

Paolo Bignamini insieme a un cast di eccellenti attori porta in scena un grande classico del teatro francese con un allestimento che ha le fattezze di un luogo simbolico, un altrove dalle sembianze lunari, dove incombe l’immagine di una catastrofe e dove lo spazio e il tempo sembrano annullati in un cortocircuito tra le differenti epoche storiche.

Lo spettacolo è realizzato grazie al contributo di Ministero della cultura, Gruppo A2A, Fondazione ASM, Fondazione della Comunità Bresciana Onlus e Intesa Sanpaolo.

I biglietti sono acquistabili presso il Teatro Sociale in Via Felice Cavallotti, 20 a Brescia (Tel. 030 2808600; e-mail biglietteria@centroteatralebresciano.it), da martedì a sabato ore 16-19; domenica ore 15.30- 18.

Secondo gli stessi orari del botteghino, è disponibile la biglietteria telefonica al numero 376 0450011. Si informa che agli acquisti effettuati e pagati con carta di credito, tramite il servizio di biglietteria telefonica, verrà applicata la maggiorazione pari al 2,5% del costo dell’abbonamento o biglietto.

Presso il Punto vendita CTB Piazza della Loggia, 6 – Brescia, da martedì a venerdì ore 10-13(escluso i festivi); oppure on-linesul sito www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito VIVATICKET. Oppure direttamente al Teatro Sant’AfraVicolo dell’Ortaglia, 6 a Brescia, 60 minuti prima dell’inizio di ogni spettacolo (saranno in vendita esclusivamente i biglietti per la sera stessa).

L’ingresso del pubblico, i percorsi di entrata e uscita, la disposizione delle sedute e del palcoscenico sono realizzati nel pieno rispetto di tutte le linee guida e le prescrizioni di sicurezza stabiliti dalle Autorità competenti, per garantire agli spettatori, al personale di sala e agli artisti la piena tranquillità nello svolgimento di tutte le fasi della serata di spettacolo. L’accesso in Teatro avviene su esibizione del Super Green pass, a partire da un’ ora prima dell’inizio dello spettacolo ed è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.