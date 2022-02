Torna a Brescia “Facciamoci in corto” teatrale

(red.) Dopo due anni di sospensione torna Facciamoci un corto, concorso di corti teatrali organizzato dall’assessorato alle Politiche Giovanili e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della città e ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

Il progetto rappresenta un’occasione di protagonismo per i ragazzi che, penalizzati da due anni di pandemia, non hanno potuto esprimere le loro potenzialità attraverso attività significative come quelle teatrali (leggi o scarica qui il regolamento).

Il concorso mette in gara spettacoli, o estratti di spettacoli, della durata massima di 15 minuti. I corti teatrali possono essere a tema libero, di autori contemporanei o classici, scritti dagli studenti stessi, editi o inediti.

Tre saranno le categorie. La prima sarà riservata ai corti realizzati dai giovani tra i 18 e i 30 anni, la seconda ai corti realizzati dalle scuole secondarie di secondo grado e la terza ai corti realizzati dalle scuole secondarie di primo grado.

Dopo le eliminatorie e la valutazione di una giuria, i corti finalisti di ogni categoria verranno presentati nel corso di una serata in un teatro cittadino.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 10 aprile 2022 e le finali verranno effettuate a maggio. Il direttore artistico del concorso è il drammaturgo Patrizio Pacioni.

Il progetto è realizzato con il Ctb, con cui è stato siglato un apposito protocollo, che metterà a disposizione dei vincitori biglietti per gli spettacoli teatrali, mentre altri premi saranno resi disponibili dall’assessorato alle Politiche Giovanili.