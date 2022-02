Milo Scotton e la compagnia Artemakìa sabato a Breno

(red.) Sabato 19 febbraio alle 15,30 sul palco del Teatro Giardino di Breno va in scena il secondo e ultimo appuntamento con la magia, il fascino e le acrobazie del circo contemporaneo. Non solo: con questa data calerà il sipario, per questa stagione, su ‘Portami a teatro’, il ciclo di sette appuntamenti per bambini e famiglie del Teatro delle Ali che dal mese di novembre ha regalato intrattenimento, sogni e sorrisi a un pubblico di grandi e piccoli.

Sabato sono attesi al Teatro Giardino Milo Scotton e la sua compagnia Artemakìa, con On the road: uno spettacolo ideato da Milo Scotton, regia e drammaturgia Milo Scotton, con Valeria Quatrale, Valentina Padellini, Raffaele Riggio, Milo Scotton, Giorgia Giani.

In the road è liberamente ispirato all’omonimo libro di Jack Kerouac, che si pone come opera-confessione la cui drammaturgia si sviluppa attraverso le discipline circensi. Lo spettacolo, in un delicato equilibrio tra circo e teatro, vede cinque personaggi che, oppressi dalla società in cui vivono, desiderano fuggire, viaggiare e scoprire dove li porterà un soffio di vento…

Ingresso 6 euro. I biglietti sono acquistabili solo in biglietteria: quella del Teatro delle Ali (in via Maria SS. di Guadalupe, 5) nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì dalle 17,30 alle 18,30, oppure quella del Cinema Teatro Giardino (in viale 28 Aprile, sempre a Breno) nel pomeriggio di sabato 19 febbraio a partire dalle 14,45. Non si accettano prenotazioni telefoniche. Info: www.teatrodellali.com – info.delleali@gmail.com.