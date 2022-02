Dapporto e Fassari al Teatro Sociale con “Il delitto di via dell’Orsina”,

(red.) Per la Stagione 2021-2022 del Centro Teatrale Bresciano E ti vengo a cercare, da mercoledì 23 febbraio 2022 a domenica 27 febbraio (tutti i giorni alle 20,30; la domenica alle 15,30) al Teatro Sociale di Brescia (via Felice Cavallotti, 20) va in scena lo spettacolo Il delitto di via dell’Orsina di Eugène-Marin Labiche, nella traduzione di Andrée Ruth Shammah e Giorgio Melazzi, adattato e diretto da Andrée Ruth Shammah, con protagonisti Massimo Dapporto e Antonello Fassari. Lo spettacolo è prodotto da Teatro Franco Parenti e Fondazione Teatro della Toscana.

Un uomo si sveglia e si ritrova uno sconosciuto nel letto. Hanno entrambi una gran sete, le loro mani sono sporche, le tasche piene di carbone ma non sanno perché, non ricordano nulla della notte appena trascorsa. Lentamente, i due uomini tentano di ricostruire quanto accaduto, ma l’unica loro certezza è il ricordo di una festa di ex allievi del liceo cui hanno preso parte, mentre degli accadimenti successivi nulla riaffiora alla loro mente. Da un giornale ritrovato in casa apprendono che una giovane carbonaia è morta proprio quella notte in via dell’Orsina: così, tra una serie di malintesi e bizzarri equivoci, si fa strada la possibilità che i due abbiano commesso quell’efferato omicidio.

Profondamente diversi l’uno dall’altro, uno ricco, nobile, elegante e l’altro rozzo, volgare, proletario, i due personaggi creati da Labiche sono costretti a confrontarsi con quello che credono di aver commesso. A dar loro vita, due fuoriclasse della scena, Massimo Dapporto (Zancopè) e Antonello Fassari (Mistenghi). Con loro sul palcoscenico Susanna Marcomeni (Norina), Marco Balbi (Potardo), Andrea Soffiantini (Amedeo), Christian Pradella (Giustino), Luca Cesa-Bianchi (Uomo Sagoma).

Musiche Alessandro Nidi; scene Margherita Palli; costumi Nicoletta Ceccolini; luci Camilla Piccioni; sagome tratte dalle opere di Paolo Ventura.

Con l’atto unico L’affaire de la rue de Lourcine il drammaturgo francese Eugène-Marin Labiche costruisce una trama paradossale, beckettiana, che in passato ha incontrato l’interesse di registi come Patrice Chereau e Klaus Michael Grüber.

La regista Andrée Ruth Shammah porta in scena il suo adattamento dell’originale francese, che interpreta come “una grande sfida, un’opportunità per una regia sorprendente e una possibilità di dare vita a uno spettacolo leggero e divertente ma allo stesso tempo profondo”, in definitiva “una riflessione sull’insensatezza e l’assurdità della vita”.

Biglietti. Intero: platea 27 euro, I galleria 20 euro, II galleria 18 euro, III galleria 15 euro

Ridotto gruppi (Soci Coop, Arci, Touring Club e titolari carta Ikea family): platea 25 euro, I galleria 18 euro, II galleria 16 euro, III galleria 13 euro.

Ridotto speciale (fino a 25 anni e ultra 65): platea 20 euro, I galleria 16 euro, II galleria 14 euro, III galleria 11 euro.

E’ necessaria la certificazione Super green pass. E’ obbligatorio indossare la mascherina FFP2.

Biglietteria del Teatro Sociale, via Felice Cavallotti, 20 – Brescia- Tel. 030 2808600; e-mail biglietteria@centroteatralebresciano.it

Orari: martedì – sabato ore 16.00-19.00, domenica ore 15.30 – 18.00.

Biglietteria telefonica. Secondo gli stessi orari del botteghino, è disponibile la biglietteria telefonica al numero 376 0450011. Si informa che agli acquisti effettuati e pagati con carta di credito, tramite il servizio di biglietteria telefonica, verrà applicata la maggiorazione pari al 2,5% del costo dell’abbonamento o biglietto.

Punto vendita Ctb. Piazza della Loggia, 6 – Brescia: martedì – venerdì 10.00-13.00 (escluso i festivi).

On-line. Sul sito www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito Vivaticket.

L’ingresso del pubblico, i percorsi di entrata e uscita, la disposizione delle sedute e del palcoscenico sono realizzati nel pieno rispetto di tutte le linee guida e le prescrizioni di sicurezza stabiliti dalle autorità competenti, per garantire agli spettatori, al personale di sala e agli artisti la piena tranquillità nello svolgimento di tutte le fasi della serata di spettacolo.

In ottemperanza al Decreto-Legge del 26 novembre 2021 n. 172, l’accesso in Teatro avviene su esibizione del Super Green pass, a partire da 1 ora prima dell’inizio dello spettacolo; in ottemperanza al Decreto-Legge del 24 dicembre 2021 n. 221, è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.