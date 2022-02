Una storia di boxe con Pietro Mazzoldi al Teatro Le Muse di Flero

(red.) Il Teatro Le Muse di Flero (viale Aldo Moro 109/a) venerdì 25 febbraio alle ore 21 ospita lo spettacolo Pugili di e con Pietro Mazzoldi.

Raccontare una storia di boxe è raccontare una storia di rivalsa, una dignità che si cerca, per cui si lotta, che si riconquista. Una dignità umana che attraversa il tempo e lo spazio: dall’inizio dell ‘900 a oggi, dall’America alla provincia di Brescia, dal regime totalitario del nazismo alle ingiustizie della società contemporanea.

Raccontare una storia di boxe è raccontare la solitudine di un individuo, fermarlo nel momento prima dell’incontro, dello spazio in cui si giocherà tutto, dell istante in cui la sua vita potrà cambiare, come quella del mondo in cui vive.

Così la storia del protagonista, un pugile omosessuale che affronta la difficoltà della diversità di genere all’interno della società contemporanea e del suo specchio, la società sportiva (quanti sono i pugili dichiarati, quanti i calciatori, i giocatori di basket, gli atleti in genere?), si intreccia a 3 storie di pugili che hanno fatto e cambiato la storia: il primo campione del mondo di colore, il primo campione del mondo sordomuto, un grande atleta sinti tedesco che sfida il regime nazista. Perché lo sport è specchio della società, ma anche un mezzo per cambiarla, per renderla più aperta, viva, possibile.

Consulenza percorso gestuale Mariasole Dell’Aversana, scenografia Fabrizio Foccoli, costumi Hikikomori – Andrea Ghisini, luci Andrea Ghidini, regia Fabrizio Foccoli, produzione treatro terrediconfine.

Biglietti: 10 euro intero, 8 euro ridotto (fino ai 18 anni e over 65). È consigliata la prenotazione al 320.3509376, il botteghino apre un’ora prima della rappresentazione.