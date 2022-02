Jessica Leonello stasera con “Io e Einstein” a Castel Mella

(red.) Questa sera di martedì 15 febbraio alle ore 21 all’Auditorium Gaber di Castel Mella, la rassegna Pressione bassa porta Io e Einstein, di e con Jessica Leonello, per la regia di Sergio Mascherpa (disegno luci Nicola Ciccone, costumi Mariella Visalli, pupazzo di Irene Lentini). L’ingresso è libero.

Jessica è una donna alle prese con la sua voglia di affermarsi, con i suoi desideri, con la sua identità: è in piena crisi. Ma dice il celebre scienziato Albert Einstein, “la crisi porta progresso. Chi supera la crisi, supera se stesso, senza però essere superato”.

Costruire la propria identità e capire i propri desideri non è certo un compito facile per nessuno, ma, in alcuni momenti della vita, può risultare più difficile. Sono i momenti in cui il mondo appare più impenetrabile e difficoltoso, ma in cui si possono incontrare anche dei veri maestri.

Cosa accade se ci si imbatte proprio in Albert Einstein? Einstein, oltre a essere stato uno dei più illustri scienziati del mondo, è stato un ragazzo molto particolare e un uomo dal pensiero luminoso e spiazzante: un genio anticonformista e visionario. Insomma chi, meglio di lui può “traghettarla” nella più profonda comprensione di sé? Albert e Jessica si scambieranno opinioni, domande e idee in un viaggio onirico che ci porterà a comprendere che, per realizzare i propri sogni, bisogna allenarsi e continuare a seguirli. Perché i sogni sono sempre la parte migliore di noi.