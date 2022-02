Enzo Vetrano e Stefano Randisi a Breno e Lumezzane con “Riccardo 3 l’avversario”

(red.) Doppio appuntamento mercoledì 16 febbraio a Breno (al Teatro Giardino) e giovedì 17 febbraio a Lumezzane (al Teatro Odeon) per Enzo Vetrano e Stefano Randisi, sul palco con Giovanni Moschella in “Riccardo 3 l’avversario“, uno spettacolo che è ormai il riferimento di questi anni per un testo, il Riccardo shakespeariano, sottratto sia alle attualizzazioni sia all’ennesima variazione di tante messe in scena tradizionali. Un tentativo di rispondere ad alcune domande sempre presenti nell’esperienza umana: oggi, dove alberga la nostra ferocia smodata? E da quei corpi e da quelle menti, è possibile estirparla? Davvero l’unica possibilità è opporre una violenza giusta alla violenza sanguinaria? Uno spettacolo di rarissima intensità dove tre attori sostengono tutti i ruoli, compresi quelli femminili.

Il testo è di Francesco Niccolini, liberamente ispirato al Riccardo III di William Shakespeare e ai crimini di Jean-Claude Romand, per la regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi. Arca Azzurra Produzioni in collaborazione con Le tre corde / Compagnia Vetrano Randisi.

A Breno, Teatro Giardino, viale 28 aprile, mercoledì 16 febbraio alle 20,30. Ingresso: intero 24 euro, ridotto 22 euro. I biglietti sono acquistabili online su Vivaticket o in biglietteria: quella del Teatro delle Ali (in via Maria SS. di Guadalupe, 5) nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì dalle 17,30 alle 18,30, oppure quella del Cinema Teatro Giardino (in viale 28 Aprile, sempre a Breno) la sera dello spettacolo e fino a esaurimento posti a partire dalle 19,45. Non si accettano prenotazioni telefoniche. Info: www.teatrodellali.com – info.delleali@gmail.com

A Lumezzane, Teatro Odeon, via Marconi 5, giovedì 17 febbraio alle ore 20,45, nell’ambito degli appuntamenti de La Stagione. Il teatro apre alle ore 20,00. Ingresso: intero 24 euro, ridotto 21 euro. Biglietti acquistabili in prevendita (fino a disponibilità) da martedì 8 febbraio alla biglietteria del teatro, il martedì dalle 18,30 alle 19,30 e il mercoledì dalle 18,30 alle 19.30 oltre che nella serata di spettacolo, a Brescia da Libreria Punto Einaudi in via Pace negli orari di apertura della libreria (tutti i giorni dalle 9,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 19, lunedì mattina e festivi esclusi) e online su Vivaticket. Info: segreteria@eureteis.com.