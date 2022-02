Rodengo Saiano, per Pressione bassa “Sorelle” di Sergio Mascherpa

(red.) Per la Giornata del ricordo, istituita per ricordare i massacri delle foibe e l’esodo giuliano, la rassegna Pressione bassa propone domenica 6 febbraio nell’Auditorium di San Salvatore a Rodengo Saiano lo spettacolo “Sorelle” con Anna Teotti e Francesca Cecala, per la regia di Sergio Mascherpa.

Due donne, stessa età, stesse storie, origini diverse… Una sta per andarsene, non ha altra scelta, è italiana. L’altra resterà lì, dove è nata, nell’unica terra che conosce, è slava. Si sono incontrate molti anni fa, e si sono sentite subito vicine. Due donne che si incontrano sullo sfondo della Storia, quella che lascia il segno, quella che decide per te.

Attraverso il loro dialogo emergeranno i fatti salienti che portarono ai massacri delle Foibe, all’esodo istriano, alla nascita della Repubblica Popolare di Jugoslavia. Hanno visto in quella terra d’Istria passare gli anni fra le due guerre del 1900, hanno visto i fascisti, i partigiani, i militari, i civili, hanno visto lo scontro fra due popoli…hanno visto il nascere d’una nuova nazione, hanno visto i bombardamenti, hanno visto le uccisioni e le false condanne, hanno visto sparire i loro mariti. Sono rimaste sole e ricordano. In guerra si perde tutti, forse più di tutti perdono le donne, le madri, le mogli: costrette ad accettare la morte di coloro per cui vivono.