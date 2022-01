Al Teatro Sociale “Anima Mundi” di (e con) Lucilla Giagnoni

(red.) Prosegue la Stagione 2021-2022 del Centro Teatrale Bresciano “E ti vengo a cercare” con la nuova produzione CTB, realizzata con TPE – Teatro Piemonte Europa, “Anima Mundi” di e con Lucilla Giagnoni.

Lo spettacolo debuttamercoledì 2 febbraio al Teatro Sociale di Brescia (via Felice Cavallotti, 20) e sarà in scena fino domenica 6 febbraio (tutti i giorni alle 20,30; domenica alle 15,30).

Lucilla Giagnoni scrive e interpreta un nuovo tassello al suo oramai ventennale percorso di scoperta e riflessione sui grandi temi del presente. Un nuovo spettacolo dedicato a Leopardi – poeta che più intensamente visse il rapporto con la Natura e l’anima del mondo – che, grazie alla forza e al carisma di Lucilla Giagnoni, ci invita ad allargare lo sguardo, per una nuova consapevolezza.

Lo spettacolo vede la collaborazione ai testi di Maria Rosa Pantè, le musiche di Paolo Pizzimenti, le scene e le luci di Massimo Violato, l’abito di scena è di Elisa De Console Baldino, Daniela Falconi è assistente alla regia, la segreteria artistica è di Elisa Zanino ed è realizzato grazie al contributo di Ministero della cultura, Gruppo A2A, Fondazione ASM e Fondazione della Comunità Bresciana Onlus e Intesa Sanpaolo.

Biglietti. Intero: platea 27 euro, I galleria 20 euro, II galleria 18 euro, III galleria 15 euro

Ridotto gruppi (Soci Coop, Arci, Touring Club e titolari carta Ikea family): platea 25 euro, I galleria 18 euro, II galleria 16 euro, III galleria 13 euro.

Ridotto speciale (fino a 25 anni e ultra 65): platea 20 euro, I galleria 16 euro, II galleria 14 euro, III galleria 11 euro.

Modalità di acquisto dei biglietti: biglietteria del Teatro Sociale (Via Felice Cavallotti, 20 – Brescia); Tel. 030 2808600; e-mail biglietteria@centroteatralebresciano.it (orari: da martedì a sabato ore 16.00 – 19.00 – domenica ore 15.30 – 18.00). Sessanta minuti prima dell’inizio di ogni spettacolo saranno in vendita esclusivamente i biglietti per la serata stessa (biglietteria telefonica t. 376 0450011).

Secondo gli stessi orari del botteghino, è disponibile la biglietteria telefonica al numero 376 0450011. Si informa che agli acquisti effettuati e pagati con carta di credito, tramite il servizio di biglietteria telefonica, verrà applicata la maggiorazione pari al 2,5% del costo dell’abbonamento o biglietto.

I tagliandi sono disponibili anche al Punto vendita CTB, in Piazza della Loggia, 6, da martedì a venerdì ore 10.00-13.00 (escluso i festivi) oppure on-line sul sito www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito VIVATICKET.

L’ingresso del pubblico, i percorsi di entrata e uscita, la disposizione delle sedute e del palcoscenico sono realizzati nel pieno rispetto di tutte le linee guida e le prescrizioni di sicurezza stabiliti dalle Autorità competenti, per garantire agli spettatori, al personale di sala e agli artisti la piena tranquillità nello svolgimento di tutte le fasi della serata di spettacolo.

L’accesso in Teatro avviene su esibizione del Super Green pass, a partire da un’ ora prima dell’inizio dello spettacolo ed è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.