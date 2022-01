Giovedì al Ridotto del Grande “Il canto di Lilìt” con il soprano Giulia Peri

(red.) La Stagione della Società dei Concerti del Teatro Grande si apre nel primo semestre del 2022 con l’appuntamento dedicato al Giorno della Memoria, realizzato in collaborazione con Casa della Memoria di Brescia.

Giovedì 27 gennaio alle ore 20.00 il Ridotto del Teatro Grande ospiterà il duo Giulia Peri, soprano, e Gregorio Nardi, pianoforte, per il concerto Il canto di Lilít. Il lavoro di ricerca condotto dai due artisti ha portato alla luce le opere di compositrici ebree attive tra il primo Ottocento e la prima metà del Novecento, colpite, in vario modo, dalla Shoah.

Studiandone le composizioni Giulia Peri e Gregorio Nardi hanno potuto documentarsi sulla loro formazione e cultura, sulla posizione che ebbero in famiglia e nella società, su limitazioni e opportunità della loro esistenza di donne e di ebree nell’Europa degli imperi e poi nel grande tumulto tragico del secolo scorso.

Per esempio, quale fosse il grado di emancipazione di cui godettero artiste come Fanny Mendelssohn, talentuosa compositrice di famiglia ricchissima, di grande cultura e di ampie frequentazioni, o Helene Liebmann, amica di Goethe; di quali modelli e stili si sono nutrite le composizioni di musiciste ebree anglosassoni come l’inglese Harriett Abrams o l’americana Marion Bauer; quale influsso ebbero sulla sua formazione le fughe da un paese all’altro di Ruth Schonthal, figlia di ebrei viennesi costretti all’emigrazione in molti paesi diversi prima di stabilirsi negli Stati Uniti; come s’intrecciarono, nella commovente storia di Ilse Weber, le angustie di una madre che vuole salvare i figli, la vocazione all’assistenza, l’ispirazione artistica e l’esperienza del Lager.

Cercando risposte a queste domande Giulia Peri e Gregorio Nardi si sono inoltrati in vite ed esperienze artistiche di grande interesse che raccontano la cultura delle donne, la storia delle loro famiglie e la ricezione all’epoca dell’arte femminile.