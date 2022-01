Covid, saltano gli spettacoli del Ctb dal 26 al 30 gennaio

(red.) Il Centro Teatrale Bresciano è spiacente di comunicare che, a causa di alcuni casi Covid-19 riscontrati nella compagnia, le recite in programma al Teatro Sociale dal 26 al 30 gennaio 2022 dello spettacolo I due gemelli veneziani di Carlo Goldoni, adattamento Angela Demattè e Valter Malosti, regia Valter Malosti, non avranno luogo.

Sarà cura del Centro Teatrale Bresciano comunicare prossimamente agli abbonati e agli spettatori i tempi e le modalità di riprogrammazione e recupero dello spettacolo all’interno della Stagione teatrale 2021-2022 del CTB E ti vengo a cercare.

Per informazioni: 030 2928617; info@centroteatralebresciano.it; www.centroteatralebresciano.it