Ctb, da mercoledì al Sociale ‘I due gemelli veneziani’ di Carlo Goldoni

(red.) Per la Stagione 2021-2022 del Centro Teatrale Bresciano E ti vengo a cercare da mercoledì 26 gennaio va in scena lo spettacolo I due gemelli veneziani di Carlo Goldoni, per la regia di Valter Malosti, l’adattamento di Angela Demattè e Valter Malosti.

Sul palcoscenico Marco Foschi (Zanetto gemello sciocco / Tonino, gemello spiritoso), Danilo Nigrelli (Pancrazio, amico del Dottore e suo ospite), Marco Manchisi (Arlecchino, servo di Zanetto / Pulcinella), Irene Petris (Beatrice, amante di Tonino), Alessandro Bressanello (Il Dottor Balanzoni, avvocato in Verona / Tiburzio, orefice), Anna Gamba (Rosaura, creduta figlia del Dottore), Valerio Mazzucato (Brighella, servo in casa del Dottore / Bargello), Camilla Nigro (Colombina, serva in casa del Dottore), Vittorio Camarota (Florindo, amico di Tonino), Andrea Bellacicco (Lelio, cavaliere affettato / Facchino).

Scene e luci Nicola Bovey, costumi Gianluca Sbicca, progetto sonoro G.U.P. Alcaro, cura del movimento Marco Angelilli, assistente alla regia Jacopo Squizzato.

Lo spettacolo prodotto da Teatro Stabile del Veneto, TPE Teatro Piemonte Europa, Teatro Metastasio di Prato e ERT – Teatro Nazionale debutterà mercoledì 26 gennaio 2022 al Teatro Sociale di Brescia (via Felice Cavallotti, 20) e resterà in scena fino a domenica 30 gennaio (tutti i giorni alle 20,30; la domenica alle 15,30).

I due gemelli veneziani è una grande macchina di divertimento con un intreccio trascinante fatto di duelli, amori e disamori, fughe, prigioni, ritrovamenti, in cui svetta la magnifica invenzione dei gemelli identici ma totalmente opposti di carattere, uno sciocco e l’altro scaltro.

Questo testo, tra i più fortunati di Goldoni e sapientemente adattato da Angela Damattè e Valter Malosti, è una commedia e, al tempo stesso, un’inquietante farsa sulla famiglia, l’identità, l’amore e la morte.

L’incapacità dei personaggi a gestire le proprie emozioni, i propri sentimenti porta in scena una vertiginosa, spericolata oscillazione di intrecci e registri che avrà un epilogo dolorosamente tragico per i protagonisti.

A sedurre Goldoni a rielaborare un tema antichissimo e sin troppo frequentato, da Plauto in poi, come quello dei due gemelli e del doppio, fu soprattutto un atto d’amore e fascinazione per i grandi attori della Commedia dell’Arte, per la loro grazia eversiva e tecnica magistrale, le loro mirabili doti d’improvvisazione e capacità di ricoprire ruoli multipli. Una tradizione secolare che andava spegnendosi, anche in forza della stessa riforma goldoniana.

Ed ecco fiorire – proprio sul crinale sottile che separa a tradizione dalla sperimentazione – un testo scritto e pensato con e per gli attori di quella straordinaria scuola.

Nelle mani di Valter Malosti – regista tra i più sensibili alle contaminazioni tra grandi testi e a riletture innovative e contemporanee dei classici della scena – questa commedia diventa materiale esplosivo, in grado di aprire inedite prospettive e finestre sul nostro presente.

Biglietti. Intero: platea 27 euro, I galleria 20 euro, II galleria 18 euro, III galleria 15 euro

Ridotto gruppi (Soci Coop, Arci, Touring Club e titolari carta Ikea family): platea 25 euro, I galleria 18 euro, II galleria 16 euro, III galleria 13 euro.

Ridotto speciale (fino a 25 anni e ultra 65): platea 20 euro, I galleria 16 euro, II galleria 14 euro, III galleria 11 euro.

E’ necessaria la certificazione Super green pass. E’ obbligatorio indossare la mascherina FFP2.

Biglietteria del Teatro Sociale, via Felice Cavallotti, 20 – Brescia- Tel. 030 2808600; e-mail biglietteria@centroteatralebresciano.it

Orari: martedì – sabato ore 16.00-19.00, domenica ore 15.30 – 18.00.

Biglietteria telefonica. Secondo gli stessi orari del botteghino, è disponibile la biglietteria telefonica al numero 376 0450011. Si informa che agli acquisti effettuati e pagati con carta di credito, tramite il servizio di biglietteria telefonica, verrà applicata la maggiorazione pari al 2,5% del costo dell’abbonamento o biglietto.

Punto vendita Ctb. Piazza della Loggia, 6 – Brescia: martedì – venerdì 10.00-13.00 (escluso i festivi).

On-line. Sul sito www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito Vivaticket.

L’ingresso del pubblico, i percorsi di entrata e uscita, la disposizione delle sedute e del palcoscenico sono realizzati nel pieno rispetto di tutte le linee guida e le prescrizioni di sicurezza stabiliti dalle autorità competenti, per garantire agli spettatori, al personale di sala e agli artisti la piena tranquillità nello svolgimento di tutte le fasi della serata di spettacolo.

In ottemperanza al Decreto-Legge del 26 novembre 2021 n. 172, l’accesso in Teatro avviene su esibizione del Super Green pass, a partire da 1 ora prima dell’inizio dello spettacolo; in ottemperanza al Decreto-Legge del 24 dicembre 2021 n. 221, è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.