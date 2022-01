Ctb, da mercoledì al Sociale il Pirandello di “Uno, nessuno e centomila”

(red.) Prosegue la Stagione 2021-2022 del Centro Teatrale Bresciano E ti vengo a cercare con lo spettacolo Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello, con Pippo Pattavina e Marianella Bargilli, sul palco insieme a Rosario Minardi, Gianpaolo Romania e Mario Opinato, per la regia di Antonello Capodici, musiche originali di Mario Incudine.

Lo spettacolo prodotto da ABC produzioni, ATA Carlentini debutta mercoledì 19 gennaio 2022 al Teatro Sociale di Brescia (via Felice Cavallotti, 20) e resta in scena fino a domenica 23 gennaio (tutti i giorni alle 20,30; la domenica alle 15,30).

Pubblicato nel 1925 a puntate, in versione definitiva l’anno dopo, ma iniziato nel decennio precedente, l’ultimo romanzo di Pirandello è la summa del suo pensiero, della sua sterminata riflessione sull’Essere e sull’Apparire, sulla Società e l’Individuo, sulla Natura e la Forma. L’autore stesso, in una lettera autobiografica, lo definisce come il romanzo “più amaro di tutti, profondamente umoristico, di scomposizione della vita”. Attualissimo, nella descrizione della perdita di senso che l’Uomo contemporaneo subisce a fronte del sovrabordare dei grandi sistemi antropologici e sociali, che finiscono con l’annullarlo, inglobandolo: dallo Stato alla Famiglia, dall’istituto del Matrimonio al Capitalismo, dalla Ragione alla Follia.

Pippo Pattavina, attore decano del Teatro siciliano e nazionale, dona al protagonista Vitangelo Moscarda, detto Gengè, una complessa e raffinatissima presenza scenica, dandogli una connotazione sulfurea, ambigua, provocatoria e persino spiazzante.

Al suo fianco Marianella Bargilli e un cast di bravissimi attori che dividono le vicende e i ricordi insieme a Gengè, muovendosi in un allestimento arioso, scenicamente sorprendente, un luogo “non-luogo” che può essere la mente del protagonista, ma anche una cella, una stanza d’ospedale o di manicomio.

Una scatola magica colma di visioni ed evocazioni, per raccontare una delle più grandi storie della nostra letteratura, un inno altissimo alla forza redentrice del relativismo e al sollievo liberatorio dell’umorismo contro le convenzioni, il malessere e le nevrosi che affliggono l’uomo e la società contemporanei.

Biglietti. Intero: platea 27 euro, I galleria 20 euro, II galleria 18 euro, III galleria 15 euro

Ridotto gruppi (Soci Coop, Arci, Touring Club e titolari carta Ikea family): platea 25 euro, I galleria 18 euro, II galleria 16 euro, III galleria 13 euro.

Ridotto speciale (fino a 25 anni e ultra 65): platea 20 euro, I galleria 16 euro, II galleria 14 euro, III galleria 11 euro.

E’ necessaria la certificazione Super green pass. E’ obbligatorio indossare la mascherina FFP2.

Biglietteria del Teatro Sociale, via Felice Cavallotti, 20 – Brescia- Tel. 030 2808600; e-mail biglietteria@centroteatralebresciano.it

Orari: martedì – sabato ore 16.00-19.00, domenica ore 15.30 – 18.00.

Biglietteria telefonica. Secondo gli stessi orari del botteghino, è disponibile la biglietteria telefonica al numero 376 0450011. Si informa che agli acquisti effettuati e pagati con carta di credito, tramite il servizio di biglietteria telefonica, verrà applicata la maggiorazione pari al 2,5% del costo dell’abbonamento o biglietto.

Punto vendita Ctb. Piazza della Loggia, 6 – Brescia: martedì – venerdì 10.00-13.00 (escluso i festivi).

On-line. Sul sito www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito Vivaticket.