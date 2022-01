“Noi, mille volti e una bugia”, Giuseppe Giacobazzi a Brescia il 22 gennaio

(red.) Sabato 22 gennaio 2022 alle 21,30 viene recuperato lo spettacolo “Noi, mille volti e una bugia”, l’appuntamento con Giuseppe Giacobazzi al Gran Teatro Morato in via San Zeno 168 a Brescia saltato il 16 ottobre. Sono validi i precedenti tagliandi mentre sono ancora disponibili biglietti sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Fasticket (prezzi a partire da 23 euro). E’ consigliato di arrivare con almeno 90 minuti di anticipo rispetto all’orario di inizio spettacolo.

Vengono richiesti Super Green Pass, documento di identità e mascherina Ffp2

Lo spettacolo. Andrea Sasdelli alias Giuseppe Giacobazzi, ovvero l’uomo e la sua maschera. Un dialogo, interiore ed esilarante, di 25 anni di convivenza a volte forzata. L’uomo Andrea raccontato dal comico Giacobazzi, come in uno specchio, o meglio come in un ritratto (l’omaggio a Dorian Gray è più che voluto), dove questa volta ad invecchiare è l’uomo e non il ritratto. Sono proprio questi i “noi” che vediamo riflessi nei nostri mille volti convivendo, spesso a fatica, con la bugia del compiacerci e del voler piacere a chi ci sta di fronte. È uno spettacolo che con ironia e semplicità cerca di rispondere ad un domanda: “Dove finisce la maschera e dove inizia l’uomo?”, che poi è il problema di tutti, perché tutti noi conviviamo quotidianamente con una maschera.