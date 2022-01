Ctb, Ambra Angiolini e Arianna Scommegna ne “Il nodo” di Johnna Adams

(red.) Prosegue la Stagione 2021-2022 del Centro Teatrale Bresciano E ti vengo a cercare, con lo spettacolo Il nodo di Johnna Adams, nella traduzione di Vincenzo Manna e Edward Fortes, Sul palco Ambra Angiolini e Arianna Scommegna. Regia di Serena Sinigaglia. Musiche Mauro Di Maggio e Luna Vincenti, scene Maria Spazzi, costumi Erika Carretta, light designer Roberta Faiolo

Lo spettacolo prodotto da Società per Attori e Goldenart Production debutta mercoledì 12 gennaio 2022 al Teatro Sociale di Brescia (via Felice Cavallotti, 20) e resta in scena fino a domenica 16 gennaio (tutti i giorni alle 20,30; la domenica alle 15,30).

Lo spettacolo ci porta in un’aula di scuola buia e deformata, dove prende vita una battaglia attualissima e spiazzante tra una madre e l’insegnante di suo figlio. Il ragazzo è stato sospeso da scuola, è tornato a casa pieno di lividi. Qualcosa di tremendo dev’essere accaduto. La madre vuole capire, chiede spiegazioni: suo figlio è stato vittima di bullismo? O, forse, è lui stesso un molestatore?

Ambra Angiolini e Arianna Scommegna si confrontano con il durissimo tema della responsabilità educativa nei confronti dei giovani da parte della famiglia e delle istituzioni.

Com’è possibile che si possa scatenare una violenza tale da indurre un ragazzo o una ragazza a uccidersi? Dove sbagliamo? Chi sbaglia? Di chi è la responsabilità? Il nodo non è solo un testo sul bullismo, ma è soprattutto un confronto diretto sulle ragioni intime che lo generano, per sollecitare la riflessione e la ricerca della verità su uno dei temi più delicati e attuali che riguardano i giovani.

La regia di Serena Sinigaglia porta in scena lo straordinario testo di Johnna Adams, giovane drammaturga tra le più interessanti nel panorama americano contemporaneo. Definito dal Washington Post come un testo “di grande impatto emotivo” e dal Chicago Critics come un “dramma avvincente ed esplosivo”, Il nodo approda ora in Italia dopo l’entusiasmante accoglienza americana che l’ha visto toccare i palcoscenici di molte città tra cui New York, Chicago, Houston, Philadelphia e Los Angeles.

Biglietti. Intero: platea 27 euro, I galleria 20 euro, II galleria 18 euro, III galleria 15 euro

Ridotto gruppi (Soci Coop, Arci, Touring Club e titolari carta Ikea family): platea 25 euro, I galleria 18 euro, II galleria 16 euro, III galleria 13 euro.

Ridotto speciale (fino a 25 anni e ultra 65): platea 20 euro, I galleria 16 euro, II galleria 14 euro, III galleria 11 euro.

E’ necessaria la certificazione Super green pass. E’ obbligatorio indossare la mascherina FFP2.

Biglietteria del Teatro Sociale, via Felice Cavallotti, 20 – Brescia- Tel. 030 2808600; e-mail biglietteria@centroteatralebresciano.it

Orari: martedì – sabato ore 16.00-19.00, domenica ore 15.30 – 18.00.

Biglietteria telefonica. Secondo gli stessi orari del botteghino, è disponibile la biglietteria telefonica al numero 376 0450011. Si informa che agli acquisti effettuati e pagati con carta di credito, tramite il servizio di biglietteria telefonica, verrà applicata la maggiorazione pari al 2,5% del costo dell’abbonamento o biglietto.

Punto vendita Ctb. Piazza della Loggia, 6 – Brescia: martedì – venerdì 10.00-13.00 (escluso i festivi).

On-line. Sul sito www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito Vivaticket.

Per offrire al pubblico un’occasione di approfondimento dello spettacolo, il Centro Teatrale Bresciano in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia propone il secondo incontro del ciclo I pomeriggi al Ctb, rassegna giunta alla sua VI edizione dedicata ad approfondire temi e argomenti di alcuni spettacoli di produzione e ospitalità della Stagione 2021/2022 del Ctb. La curatela scientifica è come sempre affidata a Lucia Mor, ordinario di Letteratura tedesca dell’Università Cattolica.

Giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 17,45 presso il Teatro Sociale di Brescia, Ambra Angiolini sarà protagonista dell’appuntamento intitolato Tra grazia e violenza. Gli adolescenti alla ricerca di sé che la vedrà dialogare con Ettore De Angeli, psicologo e psicoterapeuta, docente di Metodi e tecniche dell’intervista e questionario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

La partecipazione all’incontro de I pomeriggi al Ctb è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili. Per l’accesso è obbligatoria la prenotazione sul form presente sul sito del Centro Teatrale Bresciano (www.centroteatralebresciano.it).

Informazioni: Centro Teatrale Bresciano tel 030 2928617; info@centroteatralebresciano.it