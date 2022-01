Torna Nave Teatro, sei appuntamenti dal 29 gennaio

(red.) Il comune di Nave, la consulta della Cultura, la parrocchia di Nave con DreaMusical Teatro e la compagnia Teatrale La Betulla promuovono, dopo 10 anni di inattività, la rassegna teatrale Nave Teatro che ha visto dal 2000 oltre 60 compagnie provenienti da tutta Italia, presentare sul palcoscenico del San Costanzo, spettacoli per la comunità di Nave e non solo.

La volontà di far rinascere Nave Teatro dopo tanti anni di inattività è nata nel 2019, dal nuovo direttore artistico Luca Savani (regista – DreaMusical), da Bruno Frusca (regista – La Betulla) storico direttore della rassegna e da Roberta Paradisi (assessore alla cultura del comune di Nave). La pandemia purtroppo ha ritardato l’inizio ma, da gennaio 2022, con qualche timore ma con tanta speranza, si dà il via alla rassegna.

Dopo il successo di Fuori Luogo, rassegna musicale con artisti del calibro di Giovanni Sollima e Giobbe Covatta che vanta già la sua quarta edizione, anche il teatro vuole tornare ad essere un’offerta culturale presente nel territorio.

Ecco il programma della rassegna:

– 29 gennaio 2022 ore 20,45: Le ho mai raccontato del Vento del Nord (debutto nazionale) di Daniel Glattauer e Ulrike Zemme. Regia di Luca Savani. Produzione DreaMusical Teatro in coproduzione con Compagnia Dellozio (Verbania).

– 18 febbraio 2022 ore 20,45: Tre storie contagiose. Tu chiamale, se vuoi, influenze. di Fulvio Ervas. Compagnia Il Satiro Teatro Omonero. Regia di Eleonora Fuser.

– 4 marzo 2022 ore 20,45: L’inquietante caso del Dottor Džeko e del Signor Brai di Matteo Morigi. Produzione Bagniler Ensamble.

Regia di Matteo Morigi.

– 18 marzo 2022 ore 20,45: Io sono il mare di Stefano Massini. Produzione Oneiros Teatro. Regia di Brunella Ardit

– 2 aprile 2022 ore 20,45 e 3 aprile 2022 ore 16,00: La Piccola Bottega degli Orrori, Musical. Libretto di Howard Ashman e musiche Alan Menken. Produzione DreaMusical Teatro (debutto nazionale). Regia di Luca Savani (lo spettacolo è presentato grazie ad un accordo con MTI Europe).

– 8 aprile 2022 ore 20,45: Il Vangelo Secondo Pilato di Éric-Emmanuel Schmitt. Produzione La Betulla (Nave). Regia di Bruno Frusca.

Biglietti: intero 10.00 euro, ridotto (under 30) 7,00 euro. Abbonamento 6 spettacoli: intero 50.00 euro, ridotto (under 30) 35,00 euro.

L’accesso è prenotabile – Per telefono al numero: 030/2537423 – Inviando una mail all’indirzzo: ufficiocultura@comune.nave.bs.it.

Le prenotazioni sono da effettuarsi entro il venerdì alle 12,00 della settimana di spettacolo. L’accesso agli spettacoli è garantito rispettando le norme vigenti in materia di Covid-19. Per informazioni: – Ufficio Cultura Comune di Nave 030/2537423 ufficiocultura@comune.nave.bs.it.