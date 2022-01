Avete fino a 17 anni e voglia di teatro? C’è il laboratorio gratuito

C’è ancora posto per partecipare ai laboratori teatrali di Idra Teatro per ragazzi dai 13 ai 17 anni di qualsiasi lingua, origine e cultura. Con Intimate Bridges si vuole costruire un ponte culturale tra i giovani, divertendosi, grazie al linguaggio universale del teatro.

I corsi sono gratuiti e fino al 10 gennaio 2022 sono aperte le iscrizioni. I giovani partecipanti potranno scegliere il corso più adatto alle proprie esigenze di studio e famiglia. I laboratori infatti, sono calendarizzati in giorni, orari e spazi diversi, in modo da essere accessibili a più ragazzi.

Ogni corso è composto da 12 incontri e avrà inizio metà gennaio per concludersi a marzo, con la messa in scena di una performance artistica da mostrare ad amici, compagni di scuola e familiari. I corsi si svolgeranno in piena sicurezza e nel rispetto delle norme anti-Covid.

I percorsi culturali Intimate Bridges sono condotti dagli attori e formatori Giuseppina Turra, Abderrahim El Hadiri e Davide D’Antonio. I tre docenti hanno studiato i laboratori per permettere di “tirar fuori” le emozioni, aprirsi al dialogo, al confronto con l’altro, e di imparare l’ “arte dello stare insieme“, di condividere uno spazio speciale come quello teatrale. Inoltre, si avrà la possibilità di affinare gli strumenti utili per la recitazione: corpo, respiro e voce.

• Laboratorio con Abderrahim El Hadiri: Spazio Teatro Idra (via Moretto 78), lunedì dalle 17 alle 19.

• Laboratorio con Davide D’Antonio: Piastra Pendolina (via Ragazzi del ’99), mercoledì dalle 15 alle 17.

• Laboratorio con Giuseppina Turra: CAG L’impronta – Istituto Vittoria Razzetti Onlus (via Milano 30), giovedì dalle 16 alle 18.

Imtimate Bridges è un ponte che attraverso l’arte intende costruire una relazione forte ed intima tra giovani di lingua d’origine, provenienza e cultura diverse, appartenenti ad una stessa generazione, grazie ad un’esperienza formativa e socializzante, prima ancora che artistica, come il teatro.

Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 10 gennaio 2022. Dal 24 dicembre al 7 gennaio è possibile prenotare solo tramite mail: info@residenzaidra.it. Tel. 030291592 | 3392968449.