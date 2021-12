(red.) Il Centro Teatrale Bresciano è orgoglioso di presentare la terza pubblicazione della collana I quaderni del CTB, esito dell’attività di ricerca del Centro Studi del Teatro di Rilevante Interesse Culturale cittadino, intitolata Ritter, Dene, Voss. Materiali sullo spettacolo e su Thomas Bernhard.

Una monografia sullo spettacolo Ritter, Dene, Voss prodotto dal Centro Teatrale Bresciano, nella traduzione di Luigi Reitani, diretto da Elena Sbardella, con protagonisti Ludovica Modugno, Gianluca Ferrato e Franca Penone, scene e costumi di Carlo De Marino, luci di Cesare Agoni, musiche di Gianluca Misiti, andato in scena dall’8 al 13 giugno 2021 al Teatro Sociale di Brescia, per la Stagione 2020/2021 del CTB.

È con grande emozione che il CTB presenta questo volume che raccoglie l’approfondimento dell’allestimento con protagonista Ludovica Modugno, nella traduzione di Luigi Reitani, entrambi recentemente scomparsi. Il CTB, con profondo affetto e stima, dedica loro la pubblicazione, inserita nella divisione Spettacoli e testi della collana, dedicata a monografie su spettacoli di produzione di particolare rilievo, dai tempi della Loggetta a oggi.

Edito in collaborazione con La Quadra editrice, Iseo, il volume curato da Andrea Cora, si apre con la premessa firmata da Lucia Mor – che il CTB ringrazia per la collaborazione – intitolata Il CTB e il teatro tedesco. Un contributo d’apertura che racconta, in sintesi, una cronistoria dell’attenzione rivolta all’autore tedesco da parte della Loggetta prima e del CTB poi, concretizzata in fondamentali allestimenti per la storia dello Stabile cittadino e attività culturali con protagonisti intellettuali di rilievo.

Il volume si concentra nella sua prima parte sull’Autore e il testo, con il contributo di Luigi Reitani intitolato Bignè viennesi fragranti – anteprima del testo della postfazione al volume di Thomas Bernhard, Ritter, Dene, Voss, a cura dello stesso Reitani, edito da Quodlibet, che il CTB ringrazia per la gentile concessione. Il contributo è un’analisi dell’opera Ritter, Dene, Voss di Bernhard che Reitani definisce come una “tragedia familiare borghese, sulla scia di un’illustre tradizione europea” di cui “sono presenti tutti gli ingredienti. Il rapporto tra i fratelli, non privo di tratti morbosi; la rievocazione dell’infanzia; […] la frustrazione del presente e la velleitaria aspirazione ad andar via […] l’interieur alto-borghese […]. Tutto sembra letteralmente inamovibile – continua Reitani – nonostante i simbolici atti di sovversione azzardati da Ludwig. E c’è il pranzo, rituale familiare per eccellenza, che scandisce i tempi della rappresentazione: prima, durante, dopo […]”. A partire dalla traduzione del termine Brandteigkrapfen – che Reitani traspone per l’adattamento teatrale in “bignè viennesi fragranti” – lo studioso offre diversi piani di lettura del dramma di Bernhard, che intersecano un’approfondita analisi linguistica, sociologica e culturale del contesto.

Segue il contributo dello scrittore e drammaturgo bresciano Marco Archetti – appassionato lettore bernhardiano e collaboratore del CTB per numerosi progetti culturali e teatrali –, intitolato Prigionieri della verità. Il teatro di Thomas Bernhard, testo che chiude, prima della nota biografica e bibliografica essenziale sull’autore, la prima sezione del volume. A partire da alcune dichiarazioni provocatorie dello stesso Bernhard, Archetti cerca di rispondere al quesito che identifica come “viatico” per questo numero dei Quaderni: “chi era Thomas Bernhard?”.

~~~

La seconda parte del volume si concentra sullo spettacolo allestito dal Centro Teatrale Bresciano, descritto da diverse angolazioni della regista, degli attori e degli autori delle scene e delle musiche.

La sezione si apre con un interessante e articolato contributo della regista Elena Sbardella, che presenta il suo Allestire Ritter, Dene, Voss. Memorie e riflessioni intorno al progetto di spettacolo. Un testo che intreccia riflessioni, a partire da ricordi ed esperienze personali della regista, al grande lavoro di adattamento e messa in scena, condotto a stretto braccio con Luigi Reitani e il cast dello spettacolo, descritto in questo contributo in forma di diario, e suddiviso in diversi capitoli che affrontano tematicamente tutte le fasi di allestimento.

A seguire, Gianluca Misiti, autore delle musiche dello spettacolo, contribuisce al volume con Riflessioni sulla nascita e lo sviluppo della partitura sonora che descrive l’incontro con il testo di Bernhard e la genesi dell’apparato musicale pensato per l’allestimento.

Con Recitare Thomas Bernhard. Ludovica Modugno, Franca Penone e Gianluca Ferrato in dialogo con Marco Archetti, il Quaderno presenta la trascrizione di una profonda ed emozionante conversazione nata dall’incontro dei tre protagonisti di Ritter, Dene, Voss con lo scrittore Marco Archetti, conversazione avvenuta nella sede del Teatro Stabile in Piazza della Loggia, in un pomeriggio di giugno durante i giorni di recita al Teatro Sociale. Il testo raccoglie i punti fondamentali di un lungo dialogo sullo spettacolo, su Thomas Bernhard e sul lavoro interpretativo che è stato condotto. Le riflessioni degli artisti, sollecitate da uno spettatore dallo sguardo acuminato, offrono un’importante opportunità per entrare nelle stanze del lavoro attoriale e conoscere il punto di vista “da dentro”, di chi in scena fa sue e, sera dopo sera, recita ‒ con profonda consapevolezza emotiva ed intellettuale ‒ le parole dell’autore.

La seconda parte del volume si conclude con il contributo di Carlo De Marino I bozzetti per le scene che raccoglie, oltre a una sintetica descrizione del lavoro svolto, gli studi preparatori e i disegni delle scenografie poi realizzate nel Laboratorio del Centro Teatrale Bresciano, prima di lasciare spazio alla sezione dedicata alle foto di scena di Masiar Pasquali e alla selezione della rassegna stampa che documenta la ricezione da parte della critica dello spettacolo.

~~~

La terza parte della pubblicazione – prima delle note ai testi e le notizie sugli autori e i collaboratori al volume – è dedicata a I Bernhard del CTB. Attraverso fotografie, locandine, recensioni ed estratti dei programmi di sala, il volume ricorda gli allestimenti Alla meta nella traduzione di Eugenio Bernardi, con Franca Nuti, regia di Cesare Lievi (Stagione 1998/1999), Semplicemente complicato, nella traduzione di Umberto Gandini, regia di Cesare Lievi con Stefano Santospago e Marta Agoni (Stagione 2008/2009), Il teatrante tradotto da Umberto Gandini, diretto e interpretato da Franco Branciaroli (Stagione 2012/2013), e Prima della Pensione ovvero Cospiratori. Una commedia dell’anima tedesca, progetto, scene e regia di Elena Bucci e Marco Sgrosso, con Elena Bucci, Marco Sgrosso, Elisabetta Vergani (Stagione 2019/2020).

~~~

Il volume sarà acquistabile in anteprima in occasione del primo incontro della rassegna I pomeriggi al CTB del 16 dicembre 2021 (ore 17.45) presso il Teatro Sociale.

___________________________________________________

