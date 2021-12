Da gennaio il Telaio organizza un corso di teatro per bambini

(red.) Da gennaio 2022 il Teatro Telaio organizza un corso di teatro per bambini dai 6 agli 11 anni di età. La prima lezione è gratuita e il corso durerà dal 13 gennaio al 19 maggio 2022 ogni giovedì dalle ore 16.30 alle 18.00. presso il Centro MI.C.S. – Case del Sole di via Milano 105/P-Q, a Brescia.

“Le cose materiali vengono dimenticate e conservate in un cassetto, ma un corso di teatro si custodisce per tutta la vita, nell’anima e nel cuore”.

Per informazioni su iscrizione e costi: 030 46535 – segreteria@teatrotelaio.it