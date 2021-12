Elena Bucci porta a Lumezzane ‘Nella lingua e nella spada’

(red.) Mercoledì 15 dicembre ore 20.45 (turno A per gli abbonati) e giovedì 16 dicembre ore 20.45 (turno B) Elena Bucci porta in scena al Teatro Odeon di Lumezzane Nella lingua e nella spada (in solo). Un progetto di musica e teatro ispirato alle vite e alle opere di Oriana Fallaci e di Aléxandros Panagulis di cui Elena Bucci è autrice, regista e interprete. Inizio alle ore 20,45. Il teatro apre alle 20.

Questo melologo di più anime si ispira alla storia del poeta e rivoluzionario greco Alekos Panagulis e della giornalista e scrittrice Oriana Fallaci: si incontrano per un’intervista che resterà nella storia proprio il giorno in cui Alekos, incarcerato per un attentato al dittatore Papadopoulos, condannato a morte e poi graziato, viene liberato grazie a un forte movimento internazionale. Restano allacciati, fra discussioni, lotte per la libertà, allegria, solitudini e speranze, fino alla morte di lui per un misterioso incidente, nel 1976.

Alekos trova nella poesia una cura per resistere alla violenza della tirannia e del carcere; Oriana fa del suo lutto un libro. Irriducibili, spesso isolati e solitari, mai vinti nella vitalità e nell’energia, trasformano il dolore in scrittura, memoria di tutti, un tesoro al quale attingere quando manca il coraggio.

Elena Bucci è fondatrice con Marco Sgrosso della Compagnia Le Belle Bandiere, per la quale crea progetti di ricerca teatrale e spettacoli coprodotti dai più importanti teatri italiani e che circuitano su tutto il territorio nazionale e all’estero, con una significativa presenza anche nelle produzioni del nostro Stabile bresciano.

Elaborazione drammaturgica, regia e interpretazione di Elena Bucci. Lo spettacolo si avvale della collaborazione del compositore Luigi Ceccarelli, delle registrazioni dei musicisti Michele Rabbia e Paolo Ravaglia, con Raffaele Bassetti alla regia del suono e la produzione musicale di Edison Studio Roma. Disegno luci di Loredana Oddone, scene e costumi di Nomadea, firmati rispettivamente da Loredana Oddone e da Marta Benini e Manuela Monti.

L’allestimento, con l’assistenza di Nicoletta Fabbri, è prodotto da Teatro Piemonte Europa, Le Belle Bandiere, Ravenna Festival, Campania Teatro Festival/Fondazione Campania dei Festival, con il sostegno di Regione Emilia-Romagna e Comune di Russi.

Ingresso 24 euro (ridotto 21 euro). Prevendite in biglietteria presso il Teatro Odeon in via Marconi 5 (tel 030 820162), il martedì e il mercoledì dalle 18.30 alle 19.30 (festivi esclusi).

A Brescia i biglietti sono acquistabili da Punto Einaudi in via Pace negli orari di apertura della libreria (tutti i giorni dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19, lunedì mattina e festivi esclusi). Prevendita aperta fino a esaurimento della quota disponibile. Biglietti disponibili online su Vivaticket. Info: www.teatro-odeon.it; segreteria@eureteis.com