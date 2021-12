Ctb, nuovo calendario della Campagna abbonamenti

(red.) Prosegue la Campagna abbonamenti per la seconda parte della stagione 2021/2022 del Centro Teatrale Bresciano, intitolata “E ti vengo a cercare”.

Dal 9 al 14 dicembre saranno in vendita gli abbonamenti Seria Gialla e Serie Azzurra, formule che permettono di assistere agli spettacoli in scena al Teatro Sociale e Teatro Sant’Afra in cartellone da gennaio a maggio 2022, con protagonisti Pippo Pattavina, Marianella Bargilli, Lucilla Giagnoni, Ambra Angiolini, Renato Carpentieri, Massimo Dapporto, Antonello Fassari, Caterina Carpio, Pamela Villoresi, Manuela Mandracchia, Giovanni Crippa, Ottavia Piccolo, Paolo Pierobon, Fausto Cabra, Lella Costa e molti altri.

Il calendario di vendita degli abbonamenti segue il turno del posto fisso. In particolare, dal 9 dicembre sarà in vendita il turno A (che corrisponde alla recita del mercoledì tra quelle a disposizione per ogni spettacolo), dal 10 dicembre sarà in vendita il turno B (recita del giovedì), dall’11 dicembre il turno C (recita del venerdì), dal 13 dicembre il turno D (recita del sabato) e, il 14 dicembre, sarà attiva la vendita del turno E (recita della domenica) insieme a tutti i turni precedenti.

È possibile acquistare gli abbonamenti presso la Biglietteria del Teatro Sociale che osserva i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 (domenica chiuso).

Secondo gli stessi orari, è disponibile la biglietteria telefonica al numero 376 0450011. Si informa che agli acquisti effettuati e pagati con carta di credito di verrà applicata la maggiorazione pari al 2,5% del costo.

Sempre attivo anche il canale on-line sul sito www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita del circuito Vivaticket.

Durante la Campagna abbonamenti la gestione dell’ordine d’arrivo e di ingresso dell’utenza è attiva a partire dalle ore 8.30 il mattino e dalle ore 15.30 il pomeriggio.

Per informazioni è possibile contattare la Biglietteria del Centro Teatrale Bresciano ai seguenti recapiti: t. 030 2808600; biglietteria@centroteatralebresciano.it .