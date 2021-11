Leviatano, domenica e lunedì sera al Moca di via Moretto

(red.) Ci sono ancora posti disponibili per le due repliche della commedia rock Leviatano, messa in scena domenica 28 e lunedì 29 novembre alle 20,30 in Idra Teatro (al MoCa, via Moretto 78) dalle compagnie Carmentalia e La Confraternita del Chianti.

Scritto da Riccardo Tabilio, lo spettacolo teatrale è il risultato del duro lavoro frutto del bando di produzione NdN – Network drammaturgia Nuova, e parte da un vero fatto fatto di cronaca: la rapina in pieno giorno di due banche di Pittsburgh (Pennsylvania) per mano di un solo uomo. Sarà una divertente commedia a suon di musica rock che permetterà di indagare sulla stupidità sociale.

Il 6 gennaio 1995 un uomo di mezza età, corpulento e massiccio, rapina due banche di Pittsburgh, Pennsylvania, in pieno giorno. È a volto scoperto e sorride con spavalderia alle telecamere di sorveglianza. Ma qual è il percorso logico che lo ha portato a trasformarsi in un gangster? Come funziona la stupidità sociale? Leviatano è un’immersione negli anni ‘90, un concerto rock.