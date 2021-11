Breno, il 2 e 3 dicembre Lucilla Giagnoni sul palco con “Anima Mundi”

(red.) La Stagione 2021/2022 del Teatro delle Ali di Breno continua con un doppio appuntamento che ha un po’ il sapore di casa. Giovedì 2 e venerdì 3 dicembre alle 20,30, infatti, ci sarà l’atteso ritorno di Lucilla Giagnoni, grande amica del Teatro delle Ali e del pubblico della Valle Camonica, che per l’occasione regalerà la messinscena del suo nuovissimo spettacolo Anima Mundi (di e con Lucilla Giagnoni, collaborazione ai testi Maria Rosa Pantè, musiche Paolo Pizzimenti, luci e video Massimo Violato, assistente alla regia Daniela Falconi, produzione Ctb, Tpe).

Non solo: quello di Lucilla Giagnoni sarà anche il primo spettacolo di questa Stagione a essere programmato sul palco del Teatro delle Ali di via Maria SS. di Guadalupe 5 a Breno invece che al Teatro Giardino.

Dopo la Trilogia della Spiritualità e quella dedicata all’Umanità, Lucilla Giagnoni torna in scena con lo spettacolo che apre la Trilogia della Generatività. Anima Mundi continua il suo ventennale percorso di scoperta e riflessione sui grandi temi del presente ed è dedicato a Giacomo Leopardi, il poeta che più intensamente ha partecipato all’Anima del Mondo e insieme sofferto il rapporto con la Natura.

Biglietti: intero 24 euro – ridotto 22 euro. I biglietti sono acquistabili alla biglietteria del Teatro delle Ali in Via Maria SS. di Guadalupe 5 a Breno, ogni martedì, giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 18.30.