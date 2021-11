Sirmione: il 4 dicembre sul palco Lucilla Giagnoni con “Vergine Madre”

(red.) Alle 21 di sabato 4 dicembre si aprirà il sipario del Palazzo dei Congressi di Sirmione: sul palco Lucilla Giagnoni con “Vergine Madre” – Canti, commenti e racconti di un’anima in cerca di salvezza dalla Divina Commedia di Dante Alighieri.

Lucilla Giagnoni, massima conoscitrice e grande interprete delle opere di Dante, è nota anche per aver presentato per la prima volta in tv la versione integrale della Divina Commedia nel febbraio 2021.

A Sirmione porterà in scena un intenso monologo incentrato su sei canti; sei tappe di un percorso tra i versi più noti di Dante attraverso i quali si compone un’ideale famiglia, figure “parentali” che costeggiano la via: Il viaggio (Il primo canto dell’inferno), La Donna (Francesca, il V), l’Uomo (Ulisse, il XXVI), il Padre (Ugolino, il XXXIII), la Bambina (Piccarda, il III del Paradiso), la Madre (Vergine Madre, il XXXIII del Paradiso).

Le certezze che crollano, la libertà negata, le reti di protezione che si fanno più fragili e i versi del Sommo Poeta che diventano preghiera, un modo attivo di fare luce e integrare l’oscurità. Versi rituali, eternamente ripetuti come orazioni.

“Quando la profezia della donna isolata nel giardino è diventata dolorosa realtà, quando mi sono trovata come tutti forzatamente chiusa in casa e chiuso il teatro che dirigo, dai canti di Vergine madre ho interpretato tutta la Divina Commedia” racconta Lucilla Giagnoni, direttrice artistica del Teatro Faraggiana di Novara. “Ogni giorno un canto per accendere una luce nella mia vita e nel teatro. È stato come vivere più vite e mi sono regalata un po’ di paradiso”.

“Attraverso la sua recitazione Lucilla Giagnoni ha portato luce in un momento buio per tutti, ci ha presi per mano e ci ha guidati con la sua voce, con l’autorevolezza e la forza tipica delle donne – è il commento di Mauro Carrozza, assessore alla Cultura – ora siamo felici ed orgogliosi di averla tra noi per questi tre spettacoli e per un lavoro più approfondito con la nostra comunità che stiamo progettando”.

Lo spettacolo, di cui Lucilla Giagnoni è autrice e protagonista, è stato insignito del Premio Persefone come miglior spettacolo in televisione per la drammaturgia e la regia.

Un lavoro corale che vede coinvolti grandi professionisti: i testi sono scritti in collaborazione con Marta Pastorino, le musiche sono di Paolo Pizzimenti, alle scene e luci Lucio Diana e Massimo Violato. “Vergine Madre” è una produzione CTB Centro Teatrale Bresciano e TPE Teatro Piemonte Europa.

Tre gli appuntamenti con le interpretazioni di Lucilla Giagnoni a Sirmione; completano infatti il ciclo che inaugura con “Vergine Madre” i seguenti spettacoli:

12 febbraio 2022 – Anima Mundi alle 21 al Palazzo dei Congressi

9 aprile 2022 – La Misericordia alle 21 nella suggestiva cornice della Chiesa di San Francesco a Colombare