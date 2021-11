“Un vaccino per tutti”, al Grande lo spettacolo benefico di Confindustria Brescia

(red.) Con l’obiettivo di promuovere il progetto “Un vaccino per tutti”, la

Piccola Industria di Confindustria Brescia propone la rappresentazione teatrale “Da le ses a le dò, da le dò a le des. Storie di ferro e di lavoro”, in programma giovedì 25 novembre, alle 20.30 al Teatro Grande di Brescia.

Lo spettacolo teatrale, in atto unico con la regia di Silvio Gandellini, racconta in dialetto bresciano un sogno a occhi aperti all’interno di una fabbrica, che per un operaio diventa l’occasione di ricordare spaccati di vita. In scena Enrico Re e Fabrizio Saiu.

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi sul sito www.confindustriabrescia.it. È prevista la

possibilità di effettuare donazioni tramite bonifico a Medicus Mundi Italia (IBAN: IT 61 H 05018 11200 000017092396 – causale “Un Vaccino per Tutti”) oppure di persona la sera stessa dell’evento.

Medicus Mundi Italia si occuperà in seguito di devolvere i fondi raccolti dalla campagna “Un vaccino per tutti” (promossa da Confindustria Brescia in accordo con Cgil, Cisl e Uil provinciali) e dalla serata per sostenere la campagna vaccinale nei Paesi meno sviluppati del mondo, in particolare in

Mozambico.

Per informazioni: Segreteria PI – tel. 030.2292311 – pi@confindustriabrescia.it.