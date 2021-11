“Lea. Lei È Ancora”, la vita di Lea Garofalo al teatro di Inzino

Mercoledì 24 novembre alle ore 21 al Cinema- teatro di Inzino in via Volta 16 va in scena l’ultimo spettacolo teatrale di Proposta – Atto II, progetto teatrale per la Valle Trompia – Atto II, organizzata dalla Comunità Montana di Valle Trompia con la direzione artistica di Terrediconfine Treatro.

A chiudere la rassegna lo spettacolo di Paola Cannizzaro “Lea. Lei È Ancora” una testimonianza teatrale sulla vita di Lea Garofalo che ha scelto di porsi fuori dall’illegalità e con coraggio si è ribellata alla ‘Ndrangheta (con Paola Cannizzaro e Alice Salogni). I biglietti vanno prenotati scrivendo a kontakthof@treatro.it o chiamando il 3385946090. Biglietto 7 euro, ridotto 5 euro.