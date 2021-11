David Grossman martedì al Sociale per ‘Caduto fuori dal tempo’

(red.) Centro Teatrale Bresciano presenta la nuova produzione Caduto fuori dal tempo, progetto condiviso con la casa editrice Mondadori, cui lo stabile cittadino ha lavorato durante i mesi di chiusura delle sale teatrali. Lo spettacolo vede ora il debutto, nella serata di martedì 23 novembre 2021, alla presenza di David Grossman, autore del testo cui si ispira lo spettacolo ideato, diretto e interpretato da Elena Bucci e Marco Sgrosso.

Dopo il successo della prima nazionale al Teatro Franco Parenti di Milano, il nuovo progetto a cura di Mismaonda prodotto da Centro Teatrale Bresciano, TPE – Teatro Piemonte Europa e ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione sarà al Teatro Sociale di Brescia (via Felice Cavallotti, 20) da martedì 23 novembre 2021 fino a domenica 28 novembre (tutti i giorni alle 20,30; la domenica alle 15,30).

Lo spettacolo, dal testo di David Grossman edito in Italia da Mondadori, nella traduzione di Alessandra Shomroni, vede il progetto, l’elaborazione drammaturgica e l’interpretazione di Elena Bucci e Marco Sgrosso, la regia di Elena Bucci con la collaborazione di Marco Sgrosso e le musiche originali eseguite dal vivo alla fisarmonica da Simone Zanchini.

Artisti di straordinaria sensibilità, Bucci e Sgrosso rileggono per il teatro uno dei lavori più toccanti dell’autore israeliano, confrontandosi con un’opera che ci parla della drammatica perdita di un figlio e del dolore di chi resta. Scritto nel 2011, il romanzo di Grossman elabora la riflessione sulla perdita del secondogenito Uri, ucciso in missione da un missile anticarro sul fronte libanese nel 2006.

Nel tempo sospeso della narrazione, il primo quadro presenta un uomo nell’atto di prendere commiato dalla moglie: si alza all’improvviso da tavola ed esce, deve partire, andare “laggiù”. “Laggiù” è il luogo dove il mondo dei vivi confina con quello di coloro che abbiamo perduto.

E’ necessaria la Certificazione verde Covid-19 (green pass).

