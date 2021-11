Domenica 5 dicembre al Sociale appuntamento per i bimbi: Un sogno nel Castello

(red.) La Stagione 2021-2022 del Centro Teatrale Bresciano E ti vengo a cercare si arricchisce di un nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli. Un sogno nel Castello scritto, interpretato e diretto da Massimiliano Fenaroli e Marcello Nicoli, è lo spettacolo di arte varia che andrà in scena al Teatro Sociale di Brescia (via Felice Cavallotti, 20) domenica 5 dicembre alle ore 16.

Bon Bon e Gratta Gratta, i buffi protagonisti, sono artisti girovaghi, cantastorie e imbonitori che danno vita a uno spettacolo divertente, di repertorio giullaresco e saltimbanco, ritmato dal continuo cambio di personaggi. L’immediatezza dell’azione scenica coinvolge direttamente il pubblico di piccoli spettatori, chiamati a interagire con i protagonisti in scena, dando vita a una grande festa al Castello, luogo simbolico di ritrovo.

La vita nel paese di Sorrisolo scorreva tranquilla, serena e felice finché arrivò Stressone, lo Stregone Mangiatempo, che rubò a grandi e bambini tutto il tempo dedicato allo svago e al divertimento per trasformarlo in tempo di lavoro e tristezza. Un giorno, giunse nella piazza del paese una Compagnia di Artisti Girovaghi per presentare il suo spettacolo ambientato in un Castello: la Sala del Trono con il capriccioso Re Vanesio e Bastian il fedele Pittore di corte; la Torre dove vive la Principessa Orchidea corteggiata da Birlingo Drago Vichingo; il Cortile in cui Rafael lo scultore, Nico l’ammaestratore, i Danzator Dé Corte, insieme ad altri “Artisti di giro” si esibiscono nelle loro arti.

Più lo spettacolo cresceva e più gli abitanti di Sorrisolo accorsi in piazza riconquistavano il tempo da dedicare al gioco e al divertimento, al riso e allo stare insieme. E fu così che, grazie all’arma gentile del buonumore, Stressone, lo Stregone Mangiatempo, dovette fuggire a gambe levate… e da allora, a Sorrisolo, da più di cinquecento anni, ogni giorno c’è uno spettacolo.

Biglietti

Bambini Euro 5 Adulti Euro 7

Modalità di acquisto

Biglietteria del Teatro Sociale

Via Felice Cavallotti, 20 – Brescia

Tel. 030 2808600; e-mail biglietteria@centroteatralebresciano.it

Orari

Martedì – sabato ore 16.00-19.00, domenica ore 15.30 – 18.00

60 minuti prima dell’inizio di ogni spettacolo saranno in vendita esclusivamente i biglietti per la serata stessa.

Biglietteria telefonica

Secondo gli stessi orari del botteghino, è disponibile la biglietteria telefonica al numero 376 0450011. Si informa che agli acquisti effettuati e pagati con carta di credito, tramite il servizio di biglietteria telefonica, verrà applicata la maggiorazione pari al 2,5% del costo dell’abbonamento o biglietto.

Punto vendita CTB

Piazza della Loggia, 6 – Brescia

Martedì – venerdì 10.00-13.00 (escluso i festivi)