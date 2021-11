“Fumo negli occhi”: sabato la Compagna San Rocco a Flero

Sabato 20 novembre alle ore 21 al Teatro Le Muse di via Aldo Moro 109 a Flero andrà in scena la commedia “Fumo negli occhi” della Compagnia teatrale San Rocco di Fornaci.

Ambientata nei primi anni ‘60, la vicenda narra seppur in chiave brillante, la storia di una famiglia di media borghesia bresciana che cerca di difendere e dare visibilità agli “status symbol” dell’epoca. Con esilaranti scontri-incontri tra moglie e marito che hanno una diversa visione della vita.

Tema dello spettacolo l’attuale problema: l’inderogabile necessità di apparire quel che non si è… “nella vita non è importante quello che fai, ma quello che gli altri credono che tu faccia…”.

L’ingresso costa 5 euro. Tel. +39 3203509376