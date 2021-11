Ctb, lo spettacolo Le disavventure di Pinocchio in scena il 23 dicembre

(red.) Il Centro Teatrale Bresciano rende noto che, a seguito della riorganizzazione delle capienze delle sale teatrali, lo spettacolo Le disavventure di Pinocchio – fuori abbonamento per la Stagione 2021-2022 del CTB, originariamente calendarizzato per i giorni 11 e 12 dicembre 2021 – andrà in scena il giorno 23 dicembre 2021 con una sola recita che avrà inizio alle ore 20, al Teatro Sociale di Brescia (via F. Cavallotti, 20).

Lo spettacolo è inserito nel progetto Grandi Famiglie realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariplo.

Gli spettatori originariamente in possesso di biglietti per Le disavventure di Pinocchio (per la data del 28 febbraio 2020) che non hanno fatto richiesta di voucher, hanno diritto ad assistere alla nuova recita presentandosi direttamente al Teatro Sociale il 23 dicembre con il vecchio titolo di accesso.

Per chi volesse acquistare, i biglietti per lo spettacolo (5 euro bambini, 10 euro adulti, 21 euro pacchetto famiglia) saranno in vendita dal 16 novembre presso il Botteghino del Teatro Sociale, tramite il servizio di Biglietteria telefonica che risponde al n. 3760450011, al Punto vendita CTB di Piazza della Loggia e online sul sito vivaticket.