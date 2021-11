Al Grande Shechter II, della compagnia Hofesh Shechter Company

(red.) Altra serata da non perdere, al teatro Grande di Brescia, quella del 17 novembre, che vedrà in scena alle ore 20 la Shechter II, la compagine giovanile della Hofesh Shechter Company, compagnia di danza che dal 2008 mette in scena le straordinarie creazioni coreografiche di Hofesh Shechter, riconosciuto come uno degli artisti più emozionanti del nostro tempo e noto per la composizione di partiture musicali d’atmosfera a complemento della fisicità peculiare delle sue coreografie.

Con la Shcechter II, Hofesh Shechter ha dato vita a una compagnia giovanile concepita come un vivaio professionale biennale per giovani artisti selezionati nel mondo di età compresa tra i 18 e 25 anni. Per loro il coreografo crea nuovi lavori, ma ridisegna anche titoli del suo repertorio.

Per questa data bresciana la compagnia porta sul palcoscenico del Teatro Grande una nuova versione di Political Mother, lavoro rivelazione del coreografo israeliano e spettacolo tra i più acclamati degli ultimi anni. Basandosi su una originale composizione musicale a cura dello stesso Shechter – che è anche musicista e compositore – Political Mother Unplugged è la nuova e potente versione creata per la compagnia giovanile Shechter II che è già stata insignita per ben due volte del Prix de la Critique (nel 2015 per Disappearing Act e nel 2018 per Show).

Political Mother Unplugged evoca la ferocia e lo spirito della prima versione, trasportandola in una nuova era e per una nuova generazione di danzatori, scelti tra i più talentuosi del mondo. La coreografia è la sintesi della filosofia shectheriana fatta di movimenti tribali, musica vibrante e un raffinato gioco di luci e proiezioni.

Con una nuova enfasi e grazie alle abilità dei danzatori in scena, Hofesh Schechter saprà, ancora una volta, far emergere le emozioni più profonde e viscerali, conducendo lo spettatore in un universo di rare emozioni e di intense sensazioni che creeranno un’esperienza unica.

INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA

BIGLIETTI INTERO RIDOTTO*

PLATEA e PALCHI I-II -III ordine € 30,00 € 25,00

I GALLERIA e PALCHI IV ordine € 25,00 € 20,00

II GALLERIA € 20,00 € 16,00