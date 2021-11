Elio in scena al Sociale con “Il Grigio” di Giorgio Gaber

(red.) Prosegue la Stagione 2021-2022 del Centro Teatrale Bresciano “E ti vengo a cercare” con lo spettacolo Il Grigio di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, che vede la drammaturgia e regia di Giorgio Gallione, con protagonista Elio, storico leader delle Storie Tese.

Lo spettacolo prodotto dal Teatro Nazionale di Genova debutta mercoledì 17 novembre 2021 al Teatro Sociale di Brescia (via Felice Cavallotti, 20) e resta in scena fino a domenica 21 novembre (tutti i giorni alle 20,30; la domenica alle 15,30).

In scena la storia di un uomo disgustato dal presente, che si allontana da tutto e da tutti e si ritira in campagna per stare tranquillo e concentrarsi meglio su di sé e sui propri problemi.

La sua ambita solitudine è però disturbata da un fantomatico topo: è “il Grigio”, l’elemento scatenante degli incubi dell’uomo. Il topo forse è un fantasma, forse solo una proiezione, e ingaggiando questa paradossale battaglia con la bestiolina l’uomo si trova di colpo a dover riflettere su tutte le sue scelte affettive e morali. In un crescendo in cui si alternano una folle tensione agonistica, sarcastica lucidità, momenti di abbandono e di irresistibile comicità, il protagonista grazie al Grigio supera il suo egocentrismo iniziale, riuscendo ad accettare le proprie zone d’ombra e ciò che è diverso da lui.

Il Grigio è un mix geniale di astrazione e immedesimazione, un racconto spietato, teatralissimo e senza didascalismi sulle contraddizioni dell’essere umano, che parla ancora potentemente al nostro oggi.

L’adattamento di Gallione lavora a tutto campo sull’universo creativo e stilistico gaberiano, intersecando il testo originale con una decina di canzoni dello stesso Gaber, che ne amplificano le tematiche sottese, creando un’ambientazione musicale estremamente contemporanea, perfetta per l’irriverente talento di Elio, cantante personalissimo, eretico, eccentrico, che tra le note e le parole del maestro milanese dimostra di essere meravigliosamente a suo agio.

