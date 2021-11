Al Chiostro di San Giovanni teatro per studenti e giovanissimi

(red.) Circuito Contemporaneo, la rassegna teatrale diretta dalle compagnie teatrali Chronos3 e Centopercento Teatro con il sostegno di Circuito Claps e il patrocinio del comune di Brescia, giunge alla V edizione che è stata presentata questo martedìmattina. Propone spettacoli originali e attuali, specchio del rapporto tra la realtà di oggi con i suoi valori e la sua storia, creati e messi in scena da giovani artisti provenienti dalla scena teatrale milanese e nazionale.

Il cartellone della stagione 2021/2022 che si svolge al Teatro Chiostro di San Giovanni (Contrada San Giovanni 12 a Brescia) è composito, ma segue tre filoni:

• Uno che include gli appuntamenti inseriti nell’abbonamento degli studenti con cadenza mensile.

• Uno spettacolo speciale fuori abbonamento organizzato da Circuito Claps e progetto Next – Regione Lombardia.

• La stagione teatro bambini “Piccoli passi dal palco” con 5 appuntamenti a partire da novembre.

Abbonamento studenti. Come gli anni precedenti nasce una stagione che ospita le principali formazioni artistiche under 35 del panorama teatrale nazionale: oltre a Chronos3, Tournée da Bar, Teatro del Simposio, Compagnia Oyes, ServoMuto Teatro, Fondazione Aida, Tresjolie, Infinito Produzioni, Elio Germano, Silvio Peroni, Eco di Fondo e molti altri.

Il progetto riconferma la stretta collaborazione con il Liceo Copernico di Brescia: anche in questa stagione post-pandemia, la stagione teatrale raccoglie circa 70 studenti. Con un abbonamento agevolato, pensato appositamente per loro, i giovani potranno partecipare alle serate in teatro e approfondiranno i principali temi degli spettacoli con gli stessi artisti all’interno della struttura scolastica.

Fuori abbonamento. A fianco della stagione per gli studenti, Circuito Contemporaneo presenta diversi eventi fuori abbonamento in collaborazione con Circuito Claps. In particolare, al Chiostro San Giovanni si terrà una tappa del progetto Next-Laboratorio delle idee per la produzione e la programmazione dello spettacolo lombardo.

L’iniziativa Next è ideata e curata da Regione Lombardia in collaborazione con Agis lombarda e Fondazione Cariplo.

Si pone l’obiettivo di incentivare la produzione e la distribuzione di spettacoli dal vivo degli organismi teatrali lombardi e, nello stesso tempo, rafforzare e sviluppare la rete di contatti tra operatori a livello nazionale e internazionale.

Next rappresenta un’occasione di incontro e scambio di idee, progetti e partnership produttive; costituisce un luogo di confronto tra la domanda e l’offerta di spettacolo, preziosa occasione di valorizzazione delle intelligenze creative del territorio.

Piccoli passi al palco. Alcuni spettacoli, ogni anno, sono dedicati al pubblico dei più piccoli. Sia gli orari che il programma sono pensati per le famiglie: le date di “Piccoli passi dal palco” hanno luogo sempre di domenica pomeriggio, con un appuntamento al mese da novembre a marzo.

Ecco il programma completo

12 novembre 2021, ore 21.00

Così è (o mi pare)

Riscrittura per realtà virtuale di Così è (se vi pare) di Luigi Pirandello

Adattamento e regia: Elio Germano

Progetto Gold

Tramite cuffie e visori il pubblico si ritroverà nel corpo dei personaggi di Pirandello, tra cinema, letteratura e teatro. Elio Germano pone lo spettatore al centro della scena, utilizzando un nuovo strumento tecnologico per ricreare una realtà virtuale.

21 novembre 2021, ore 16.00 – per bambini

Piccolo Principe

Regia: Vittorio Borsari

Con Edoardo Rivoira, Federico Tononi e musica dal vivo di Luca Tononi

Chronos3

La meravigliosa storia si Saint-Exupery trasformata in versione teatrale per grandi e piccini. Un viaggio nel mondo dell’infanzia accompagnati da musica e teatro per capire meglio il mondo degli adulti.

3 dicembre 2021, ore 21.00

Vita Nuova

Dall’opera giovanile di Dante

Con Antonio Panice e Monica Vitali

Regia: Chiara Cervati e Antonio Panice

Centopercento Teatro

Una favola intrisa di prosa e poesia caratterizzata dall’incontro /scontro personale con l’Amore, che il Sommo Poeta imparerà a conoscere sulla sua pelle grazie a Beatrice, donna reale e simbolica al tempo stesso.

10 dicembre 2021, ore 21.00 – fuori abbonamento

La Purezza e il Compromesso

Regia: Paolo Trotti

Con Stefano Annoni, Diego Paul Galtieri, Margherita Varricchio e Michele Costabile

Linguaggicreativi

Circuito Claps organizza questo spettacolo, selezionato da Next– Laboratorio delle idee 2019/2020

Un omaggio a Luchino Visconti e Giovanni Testori, sul tema dell’addio. Addio alla nazione di provenienza, ma anche addio alla famiglia e alla possibilità di vivere un amore. Liberamente ispirato a episodi non inseriti nel film Rocco e i suoi fratelli e ambientati ai nostri giorni.

19 dicembre 2021, ore 16.00 – per bambini

Canto di Natale

Regia: Giacomo Segulia

Con Chiara Cervati e Ettore Oldi

Centopercento Teatro

La solitudine di Ebenezer Scrooge trova spazio sul palco: lui al centro, con la sua casa che è anche ufficio e tomba. Tutto intorno, invece, trova spazio il mondo dei tre Spiriti, insieme al mondo reale, che il protagonista tiene a debita distanza, almeno fino al momento della “conversione” finale.

23 gennaio 2022, ore 16.00 – per bambini

Bella e la Bestia

Regia: Luca Cairati

Con Giulia Mezzatesta, Maurizio Misceo, Davide Najjar

Produzione Teatro dei Navigli

Una versione onirica e moderna di una storia senza tempo. Qui, si amalgama il genere del musical con quello della prosa per bambini, confezionando un prodotto irresistibile per i piccoli (e non solo!), che travolgerà il suo pubblico.

28 gennaio 2022, ore 21.00

90’ Minuti

Di Antonello Antinolfi

Regia: Francesco Leschiera

Con Ettore Distasio, Mario Negri

Teatro del Simposio

In occasione della Giornata della Memoria, diamo spazio alla storia di Arpad Weisz. Ebreo ungherese, calciatore e allenatore, viene deportato nel campo di concentramento di Auschwitz nel 1938, dove muore nel 1944.

13 febbraio 2022, ore 16.00 – per bambini

I vestiti nuovi dell’Imperatore

Regia: Daniele Marmi

Con Eleonora Angioletti e Giorgio Castagna

Filo Stoccola

Nella fiaba originale, un imperatore vanitoso viene ingannato da sedicenti tessitori per l’acquisto di una veste che risulti invisibile agli occhi degli stolti. Indossandola, sfila per le strade della città! Solo gli occhi innocenti di un bambino riusciranno finalmente a vedere la verità: il re è nudo.

18 febbraio 2022, ore 21.00

Ho incontrato Dio Online

Versione italiana tradotta da Francesca Vitale

Regia: Manuel Renga

Con Francesca Vitale, Ilaria Marchianò, Alberto Fumagalli

La Memoria del Teatro

Una nuova produzione italiana, dalla versione originale presentata al Festival di Avignone, sulle insidie della rete, che possono portare i giovani a incontri determinanti per le loro vite; dall’adescamento online alla dipendenza al virtuale, dalla difficoltà di relazione ai grandi temi essenziali.

13 marzo 2022, ore 16.00 – per bambini

Simposio del Silenzio

Di Lucrezia Maimone

Con Lucrezia Maimone e Damien Camunez

Uno spettacolo di teatro-danza, magia e cirque nouveau: tra evoluzioni circensi e gesti acrobatici, una ragazza benestante, aiutata da un maggiordomo, cercherà di svelare un antico segreto di famiglia.

18 marzo 2022, ore 21.00

Gavroche

Dal personaggio de I Miserabili di Victor Hugo

Drammaturgia e regia: Michele Mariniello

Con Marco Rizzo, Erica Meucci

Servomuto Teatro

La vicenda del monello di strada di Hugo, che si riscatta rompendo la linea del male creata dalla sua famiglia, con un’esplosione di vitalità e allegria.

8 aprile 2022, ore 21.00

Io e Einstein

Di e con Jessica Leonello

Regia Sergio Mascherpa

Teatro Laboratorio Brescia

Jessica sta crescendo e si pone una serie di domande esistenziali, in un turbinio di curiosità, desideri, dubbi che da sola non riesce proprio a districare. Per fortuna, il suo alter ego è proprio Einstein!

Biglietto unico 8 euro – Abbonamento 40 euro per 6 spettacoli della stagione studenti. Biglietto bambini (Piccoli passi dal palco) 5 euro.

Per biglietti e prenotazioni: prenotazionichronos3@gmail.com – 333 2535576.

Per info: www.claps.lombardia.it

In ottemperanza alle disposizioni antiCovid, all’ingresso in sala verrà richiesto il Green Pass.