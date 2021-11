Mercoledì a Breno ‘Arlecchino furioso’ dello Stivalaccio Teatro

Dopo gli appuntamenti di ottobre con Federico Buffa e Giacomo Poretti, la terza data della Stagione di prosa del Teatro delle Ali di Breno (sempre dal palco del Cinema Teatro Giardino in viale 28 Aprile a Breno) è con la commedia dell’arte della compagnia vicentina Stivalaccio Teatro, che mercoledì 10 novembre alle 20.30 sarà alle prese con lo spettacolo Arlecchino Furioso.

Questa volta gli acclamatissimi protagonisti di Romeo e Giulietta, l’amore è saltimbanco e Don Chisciotte – che il pubblico del Teatro delle Ali ha avuto modo di apprezzare nelle passate stagioni – tornano in formazione allargata. In Arlecchino Furioso è ancora la commedia dell’arte ad essere protagonista, con la maschera simbolo del teatro italiano che anima questo spumeggiante spettacolo in cui l’amore è il motore di un originale canovaccio. Un amore ostacolato, invocato, cercato, nascosto e rivelato, ma soprattutto un amore universale, capace di travalicare i confini del mondo. Chissà se alla fine, tra travestimenti, duelli, dialetti, canti, musiche e pantomime, l’amore trionferà?

Biglietti: intero 18 euro – ridotto 15 euro (le riduzioni sono applicabili solo in biglietteria)

Acquistabili online su Vivaticket oppure nella biglietteria di via Maria SS. Guadalupe 5 a Breno ogni martedì, giovedì e venerdì dalle 17,30 alle 18,30.