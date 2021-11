Al Sociale torna Teatro Aperto, rassegna di drammaturgia contemporanea

(red.) Prende il via la quinta edizione di Teatro Aperto, il progetto culturale del Centro Teatrale Bresciano che punta i riflettori sulla drammaturgia contemporanea e coinvolge il pubblico in un affascinante percorso di scoperta e indagine collettiva di alcuni dei testi più interessanti della scena nazionale e internazionale.

Il progetto è affidato alla direzione artistica di Elisabetta Pozzi, tra le interpreti più amate e seguite dal pubblico bresciano, e, da quest’anno, si avvale della consulenza artistica di Marco Archetti, scrittore e drammaturgo che da alcuni anni collabora stabilmente col Ctb.

Forte del successo delle passate edizioni, di cui si ripropone formula e appuntamenti, da novembre a maggio Teatro Aperto presenterà, in forma di lettura scenica, copioni mai allestiti.

La sfida di questa stagione riguarda la scelta di presentare al pubblico otto testi di drammaturgia italiana, pensata e scritta in lingua italiana. Una decisione che non è frutto del caso e muove da una necessità: quella di ripartire da noi stessi e di riscoprirci comunità, soprattutto dopo gli accadimenti legati alla pandemia, ovviamente non per chiudere le finestre al mondo o cedere all’autoreferenzialità – la scelta dei testi, in questo senso, parla chiaro, parla universale – ma per riaffermare, ripartendo da ciò che più strettamente ci definisce e ci chiama in causa, la nostra profonda fiducia nella capacità del teatro e della scrittura di decifrare le inquietudini del nostro tempo e di esorcizzare le nostre paure, “trasformando le Erinni in Eumenidi”.

Si conferma anche per questa edizione la suddivisione del progetto in due parti, la prima nell’autunno 2021 e la seconda nella primavera 2022.

Tra novembre e dicembre 2021 saranno presentate tre opere: il cartellone si aprirà giovedì 20 con I signori dell’universo di Tobia Rossi, giovane e talentuoso drammaturgo classe 1986, cui seguirà Visita alla mamma della drammaturga e artista visiva Margarita Egorova, in programma il 27 novembre; chiuderà la prima parte della rassegna, il 18 dicembre, Procedura di Renato Gabrielli, apprezzato autore e sceneggiatore, già Premio Hystrio.

Tutti gli appuntamenti si svolgono al Teatro Sociale di Brescia (via F. Cavallotti, 20) e hanno inizio alle ore 16.

La seconda parte di Teatro Aperto si svolgerà nel 2022, da gennaio a maggio.

Protagonisti delle letture – a fianco di Elisabetta Pozzi (nella foto) – attori affermati sulla scena nazionale: Alberto Onofrietti, Massimiliano Speziani, Gian Marco Pellecchia, Daniele Gaggianesi, Giulia Pizzimenti, Anna Scola, Silvia Quarantini, Gabriele Rametta.

Un’opportunità di altissimo profilo culturale per conoscere sviluppi e temi della drammaturgia del nostro presente e al contempo una grande occasione comunitaria e di partecipazione, nella quale il pubblico è protagonista insieme agli artisti.

Come di consueto, sarà infatti richiesto agli spettatori di esprimere attraverso schede di recensione i propri giudizi, commenti e sensazioni sui testi presentati, in un avvincente percorso collettivo di dialogo e confronto che porterà a definire uno o più testi vincitori.

I testi segnalati avranno la possibilità di essere prodotti nelle prossime Stagioni – come è stato per l’acclamato Apologia – o presentati in forma di mise en espace.

All’ingresso in sala, verrà consegnata al pubblico la scheda di recensione da compilare; sarà possibile anche avvalersi della modalità di compilazione digitale, presente sul sito del Ctb www.centroteatralebresciano.it.

Teatro Aperto è realizzato grazie al sostegno di Fondazione Asm e della Provincia di Brescia. Informazioni Centro Teatrale Bresciano tel. 030 2928617; info@centroteatralebresciano.it; www.centroteatralebresciano.it

