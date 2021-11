Ctb, per Pressione bassa “Giobbe. Storia di un uomo semplice”

(red.) Prosegue la rassegna organizzata in sinergia da Centro Teatrale Bresciano e Teatro Laboratorio Impronte teatrali Pressione bassa – per la direzione artistica di Sergio Mascherpa – con gli spettacoli in cartellone per la prima parte di Stagione. Un’offerta che si rivolge a un’ampia fascia di pubblico e che, grazie all’ospitalità delle Amministrazioni Comunali aderenti, promuove proposte culturali di qualità e rafforza, attraverso l’arte, i legami di comunità.

Il cartellone prosegue con Giobbe. Storia di un uomo semplice, al Teatro Le Muse di Flero (via Aldo Moro 109/A).

Sabato 6 novembre alle ore 21, Roberto Anglisani porta in scena l’adattamento di Francesco Niccolini del romanzo di Joseph Roth, che vede la consulenza letteraria e storica di Jacopo Manna e la regia di Francesco Niccolini. La storia tragicomica di “uno stupido maestro di stupidi bambini”, in un piccolo villaggio della Russia, al confine con la Polonia, nel primo Novecento: Giobbe. Storia di un uomo semplice è un monologo ispirato al romanzo di Joseph Roth. Porta in scena la storia di Mendel Singer, “un uomo insignificante devoto al Signore e dal Signore – crede lui – abbandonato”. Al punto da voler bruciare Dio, prima dell’insperato ricongiungimento con un figlio che credeva perduto. Un racconto intenso, “dove si ride e si piange, si prega e si balla, si parte, si arriva e si ritorna, si muore in guerra e si rinasce” con un grande protagonista in scena da solo con una sedia e un cappello.

Biglietti per Giobbe: 10 euro, ridotto 8 euro, acquistabili da un’ora prima presso il Teatro Le Muse di Flero. Prenotazioni: 030 2928616/617 – 030 2808600.

Il cartellone prosegue con ll sole nero con Danny Bignotti venerdì 12 novembre alle ore 21 presso il Cinema Teatro Gloria di Montichiari (via San Pietro, 3). Info e prenotazioni: 030 9962163; l’ingresso è gratuito.

Impronte teatrali Pressione bassa

Calendario Prima parte di Stagione 2021-2022

11 settembre ore 21, Teatro Le Muse di Flero (via Aldo Moro, 109/A)

Sonata per tubi

25, 26 settembre, 2, 3, 9, 10 ottobre ore 20:45, Cinema Teatro Gloria di Montichiari (via S. Pietro, 3)

Jesus Christ

4 ottobre ore 21, Teatro Lolek di Rezzato (via T. Alberti, 8)

Matta come un cavallo

8 ottobre ore 21, Aula Magna delel Scuole Medie di Mazzano (viale della Resistenza, 4)

22 ottobre ore 21, Cinema Teatro Gloria di Montichiari (via S. Pietro, 3)

Novecento

15 ottobre ore 21, Teatro Comunale di Cellatica (viale Risorgimento, 1A)

27 novembre ore 21, Teatro Zanardelli di Gottolengo (Piazza XX Settembre, 8)

Ahi Maria!

15 ottobre ore 21, Teatro Comunale di Lograto (via 4 Novembre, 2)

29 ottobre ore 21, Sala dei Disciplini di Castenedolo (via Matteotti, 96)

30 ottobre ore 21, Teatro Zanardelli di Gottolengo (Piazza XX Settembre, 8)

12 novembre ore 21, Teatro Agorà di Ospitaletto (via Martiri della Libertà, 10)

Piazza Grande

17 ottobre ore 15:30, Teatro Le Muse di Flero (via Aldo Moro, 109/A)

Peter Pan

23 ottobre ore 21, Teatro Le Muse di Flero (via Aldo Moro, 109/A)

19 novembre ore 21, Teatro Comunale di Cellatica (viale Risorgimento, 1A)

Io e Einstein

5, 6, 7 novembre ore 21, Castello di Padernello di Borgo San Giacomo (via Cavour, 1)

Brancaglione da Norcia

6 novembre ore 21, Teatro Le Muse di Flero (via Aldo Moro, 109/A)

Giobbe

12 novembre ore 21, Cinema Teatro Gloria di Montichiari (via S. Pietro, 3)

Il sole nero

13 novembre ore 21, Auditorium Padovani di Trenzano (Piazza della Libertà)

23 novembre ore 21, Auditorium delle Scuole Medie di Roè Volciano (via G. Verdi, 4)

24 novembre ore 21, Teatro Comunale di Lograto (via 4 Novembre, 2)

26 novembre ore 21, Auditorium delle Scuole Medie di Roncadelle (via A. Gramsci, ingresso Parco Collodi)

27 novembre ore 21, Sala dei Disciplini di Castenedolo (via Matteotti, 96)

3 dicembre ore 21, Sala Civica di Passirano (via Garibaldi, 1)

Non volevo essere femminista

6 dicembre ore 21, Castello di Padernello di Borgo San Giacomo (via Cavour, 1)

La libertà

12 dicembre ore 21, Teatro Comunale di Cellatica (viale Risorgimento, 1A)

Jingle Bells

18 dicembre ore 21, Auditorium Comunale di Pompiano (via Ortaglia, 5)

19 dicembre ore 17, Sala dei Disciplini di Castenedolo (via Matteotti, 96)

Fata Vigilia e le renne di Babbo Natale