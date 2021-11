Breno, al Teatro Giardino spettacolo per i più piccoli con La famiglia Mirabella

(red.) Dopo l’inaugurazione della nuova Stagione di Prosa, il Teatro delle Ali di Breno è pronto per tornare ad accogliere i suoi piccoli spettatori con un nuovo ciclo di Portami a Teatro: a rompere il ghiaccio la compagnia Teatro Viaggiante, che sabato 6 novembre si esibirà sul palco del Teatro Giardino a partire dalle 15.30 con lo spettacolo La famiglia Mirabella. Come molti degli spettacoli in programma per la Stagione 2021-2022 del Teatro delle Ali, infatti, la programmazione è organizzata negli spazi più ampi del Cinema Teatro Giardino, sempre a Breno.

Ingresso 6 €, con la possibilità, almeno fino a sabato 6 novembre, di sottoscrivere abbonamenti al ciclo completo di Portami a Teatro che, al costo di 35 €, propone ben sette spettacoli: cinque appositamente pensati per bambini e famiglie più due spettacoli di circo contemporaneo davvero per tutti. Sia biglietti che abbonamenti sono acquistabili solo al botteghino: presso la biglietteria del Teatro delle Ali (in Via Maria SS. di Guadalupe, 5) ogni martedì, giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 18.30, oppure presso la biglietteria del Cinema Teatro Giardino (in Viale 28 Aprile) nel pomeriggio di sabato 6 novembre a partire dalle 14.45. Non si accettano prenotazioni telefoniche. Info: www.teatrodellali.com – info.delleali@gmail.com

Il Teatro Viaggiante di Edoardo Mirabella ed Elisabetta Cavana torna in provincia di Brescia con lo spettacolo La famiglia Mirabella, che – con la partecipazione dei tre figli della coppia – mette letteralmente in scena la loro famiglia, “l’ultima famiglia di saltimbanchi”, come amano spesso ricordare.

La Famiglia Mirabella sono cinque persone che – di questi tempi! – stanno vicine vicine su un palco, si sollevano l’un l’altra, giocano con gli stessi arnesi e – come non ha mancato di far notare Maria De Filippi quando nel 2017 si sono esibiti al programma TV “Tù Sì Que Vales” – trasmettono in ogni gesto l’amore, la protezione, l’unione e la coordinazione che solo una famiglia vera può avere.

Energia, giocoleria, mimo, equilibrismi, danza, teatro, musica: ecco le componenti di questo spettacolo che intorno a papà Eddy e mamma Elisabetta riunisce, per una versione contemporanea del circo d’altri tempi, i loro figli Martin, Matilde e Mael.