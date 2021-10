Eros Pagni è l’Innominato, fino al 7 novembre al Teatro Sociale

(red.) Spettacolo ispirato alle indimenticabili pagine de I Promessi Sposi sulla vertiginosa notte che conduce un uomo violento e disperato sulla strada della conversione, La notte dell’Innominato è la nuova produzione Centro Teatrale Bresciano e Teatro de Gli Incamminati che, dopo il successo del debutto nazionale e delle recite al Piccolo Teatro di Milano, approda ora a Brescia per la Stagione 2021-2022 dello Stabile bresciano.

Adattato per la scena e diretto da Daniele Salvo, lo spettacolo vede come protagonista uno dei più grandi interpreti del teatro italiano, Eros Pagni, affiancato da Gianluigi Fogacci, Valentina Violo e Simone Ciampi; le scene sono di Alessandro Chiti, i costumi di Daniele Gelsi, le luci di Cesare Agoni, le musiche di Patrizio Maria D’Artista, le videoproiezioni sono a cura di Michele Salvezza. Lo spettacolo debutterà martedì 2 novembre 2021 al Teatro Sociale di Brescia (via Felice Cavallotti, 20) e resterà in scena fino a domenica 7 novembre (tutti i giorni alle 20,30; la domenica alle 15,30).

In una scena costruita con videoproiezioni, parte integrante della drammaturgia, Eros Pagni dà corpo e voce a una delle figure più emblematiche de I Promessi Sposi, l’Innominato, interpretando le pagine del romanzo dedicate all’arrivo di Lucia al suo castello e alla notte tormentata in cui la giovane, preda della disperazione, pronuncia il voto di verginità alla Madonna, mentre l’uomo vive l’angoscia e i rimorsi, assillato da scrupoli mai provati.

Scrive il regista Daniele Salvo: «Notte infinita, interminabile, indecifrabile mala notte. I due protagonisti di questo straordinario viaggio mentale si muovono in una notte che sembra perenne. L’Innominato fa i conti con sé stesso, con la sua mancanza di fede, la sua ambizione, la sua finitezza. Questa notte eterna, vera protagonista del testo, avvolge tutti i personaggi, li rende incerti, ansiosi, fragili, muta le loro convinzioni, li spinge a compiere azioni impensabili». Una notte in cui si può cogliere il percorso che compie la coscienza dell’uomo, prima verso il basso, in un’atmosfera di incubo e prostrazione, quindi in risalita verso la liberazione dal tormento, il ravvedimento e la conversione: «La vertiginosa e tormentata parabola notturna dell’Innominato – prosegue Salvo – ha le caratteristiche dell’allucinazione gotica, della fiaba nera. Nella notte tutto può accadere: si imboccano vie sconosciute e tortuose, ed è facilissimo ritrovarsi in situazioni illogiche ed impossibili. Ma una via per una nuova luce è ancora possibile».

Lo spettacolo è realizzato grazie al contributo di ministero della Cultura, Gruppo A2A, Fondazione Asm e Fondazione della Comunità Bresciana Onlus e Intesa Sanpaolo.

Biglietti. Intero: platea 27 euro, I galleria 20 euro, II galleria 18 euro, III galleria 15 euro

Ridotto gruppi (Soci Coop, Arci, Touring Club e titolari carta Ikea family): platea 25 euro, I galleria 18 euro, II galleria 16 euro, III galleria 13 euro.

Ridotto speciale (fino a 25 anni e ultra 65): platea 20 euro, I galleria 16 euro, II galleria 14 euro, III galleria 11 euro.

E’ necessaria la Certificazione verde Covid-19 (green pass).

Per offrire al pubblico bresciano un’occasione di approfondimento dello spettacolo, il Centro Teatrale Bresciano in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia propone il primo incontro del ciclo Letteratura&Teatro 2021 che si terrà giovedì 4 novembre alle ore 17 presso l’Aula Magna dell’Università.

La conversazione vedrà Ottavio Ghidini, docente di Letteratura Italiana, presentare un ritratto del personaggio manzoniano, affiancato da Fausto Ghirardini che leggerà alcune pagine de I promessi sposi.

La conferenza è aperta al pubblico fino esaurimento dei posti disponibili; è possibile seguirla in presenza oppure da remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams. In rispetto delle norme socio-sanitarie, per partecipare in presenza è obbligatoria l’iscrizione sul sito www.bs.unicatt.it/letteraturaeletterature (massimo 90 posti per conferenza). È anche possibile iscriversi telefonicamente chiamando il numero 030.2406501 (da lunedì a giovedì, dalle 10 alle 12). Per partecipare online (con Microsoft Teams) è possibile consultare le informazioni su www.bs.unicatt.it/letteraturaeletterature.

Come ulteriore occasione di approfondimento, il Centro Studi del Centro Teatrale Bresciano in collaborazione con il Servizio Biblioteche del Comune di Brescia, offre alla cittadinanza Appuntamento con Alessandro Manzoni, un percorso bibliografico su I promessi sposi e il suo autore e una cronistoria degli allestimenti manzoniani realizzati dal Ctb. La pubblicazione propone un approfondimento sulla ricezione critica e rielaborazione da parte delle arti figurative, cinematografiche, teatrali e grafiche della fondamentale opera del Manzoni, con un particolare riferimento alle produzioni firmate dal Centro Teatrale Bresciano.

La bibliografia sarà disponibile gratuitamente presso il Teatro Sociale (secondo gli orari di apertura), nelle biblioteche aderenti al Servizio biblioteche del Comune di Brescia e sarà consultabile digitalmente sul sito del Centro Teatrale Bresciano (www.centroteatralebresciano.it) e del Servizio Bibliotecario Urbano (https://bit.ly/fraLibrieTeatro).