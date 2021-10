Riparte Letteratura & Teatro, promosso dalla Cattolica e dal Ctb

Ritorna anche quest’anno Letteratura & Teatro, ciclo d’incontri – che giunge alla sedicesima edizione – promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia e Centro Teatrale Bresciano, ancora una volta in sinergia per la realizzazione della rassegna curata dalla Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere.

Un calendario di cinque incontri che si svolgeranno tra novembre e dicembre 2021 rivolto agli studenti e docenti dell’Università Cattolica e aperti alla cittadinanza: un percorso che si distingue per l’ampiezza e lo spessore culturale e educativo e che favorisce la connessione virtuosa tra proposta disciplinare-formativa e offerta di spettacolo.

Letteratura & Teatro affianca infatti la Stagione di prosa del Centro Teatrale Bresciano affrontando secondo una prospettiva critico-letteraria i testi di cinque allestimenti presentati nel Cartellone del Teatro Sociale e Mina Mezzadri: un’importante occasione per approfondire alcuni dei principali titoli di produzione e ospitalità proposti del TRIC cittadino.

Il ciclo di conferenze organizzato in collaborazione per l’Anno Accademico 2021/2022 e la Stagione di prosa 2021/2022 E ti vengo a cercare è affidato come di consueto al coordinamento scientifico di Lucia Mor, ordinario di Letteratura tedesca nelle sedi di Milano e Brescia dell’Università Cattolica.

Gli appuntamenti, calendarizzati dal 4 novembre al 2 dicembre 2021, saranno ospitati nell’Aula Magna dell’Università Cattolica e avranno inizio alle ore 17. Affidate ad accademici di primissimo piano, le conferenze sono come consuetudine accompagnate da letture a cura di attori bresciani scritturati dal Centro Teatrale Bresciano. La collaborazione attiva tra Università Cattolica e CTB per la realizzazione di Letteratura & Teatro si rinnova per il sedicesimo anno e articola, anche per questa edizione, un progetto culturale educativo e formativo di alto livello.

Una formula culturale di grande successo, come testimoniano la sempre folta presenza di studenti e cittadini e la grande curiosità che le conferenze sanno suscitare verso gli allestimenti teatrali in programma. La sinergia in progetti culturali ed educativi tra i due Enti proseguirà anche con I Pomeriggi al CTB, la rassegna di incontri di approfondimento a carattere pluridisciplinare intorno ad alcuni grandi spettacoli della Stagione. Il programma della rassegna, giunta alla sua sesta edizione e coordinata da Lucia Mor, e il calendario degli incontri, con protagonisti esponenti del mondo accademico e grandi nomi del teatro, saranno presentati in apposita conferenza stampa.

Le conferenze di Letteratura & Teatro sono aperte al pubblico fino esaurimento dei posti disponibili. Dopo la scorsa edizione svoltasi unicamente online, le conferenze tornano in presenza con la possibilità di essere seguite anche da remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams. In rispetto delle norme socio-sanitarie, per partecipare in presenza è obbligatoria l’iscrizione sul sito www.bs.unicatt.it/letteraturaeletterature (massimo 90 posti per conferenza). È anche possibile iscriversi telefonicamente chiamando il numero 030.2406501 (da lunedì a giovedì, dalle 10 alle 12). Per partecipare online (con Microsoft Teams) è possibile consultare le informazioni su www.bs.unicatt.it/letteraturaeletterature.

~~~

Il ciclo di incontri si aprirà giovedì 4 novembre con una conversazione dedicata a La notte dell’Innominato, spettacolo prodotto dal CTB in scena dal 2 al 7 novembre al Teatro Sociale di Brescia, che racconta della vertiginosa notte della conversione di uno dei protagonisti de I promessi sposi. Ottavio Ghidini, docente di Letteratura Italiana, offrirà un ritratto del personaggio manzoniano, affiancato da Fausto Ghirardini che leggerà alcune pagine de I promessi sposi.

Giovedì 11 novembre, Davide Vago, professore di Lingua e letteratura francese, presenterà l’opera di Pierre de Marivaux La sorpresa dell’amore, spettacolo allestito dal CTB per la rassegna di teatro contemporaneo Nello spazio e nel tempo: un meccanismo teatrale raffinatissimo che racconta dell’amore e della sua ineluttabilità. A dare voce ad alcune pagine della storia di Lelio e della Contessa, l’attrice Silvia Quarantini.

Speciale l’incontro della rassegna calendarizzato per il 18 novembre, che vedrà protagonista Lucilla Giagnoni raccontare del suo nuovo spettacolo Anima Mundi interamente dedicato a Giacomo Leopardi. Una produzione CTB che debutterà a febbraio 2022 e porterà sul palcoscenico l’ultimo tassello del percorso di scoperta e riflessione di Lucilla Giagnoni sui grandi temi del presente.

Il grande classico del teatro I due gemelli veneziani è al centro dell’incontro di giovedì 25 novembre. Maria Teresa Girardi, ordinario di Letteratura italiana, terrà una conversazione sul capolavoro goldoniano, affiancata da Antonio Palazzo che offrirà la lettura di alcune pagine dell’opera.

Chiude il ciclo la conferenza con Franco Lonati, docente di Letteratura Inglese, che si svolgerà il 2 dicembre e presenterà un approfondimento dell’opera di Emily Dickinson, poetessa statunitense il cui epistolario è al centro dello spettacolo prodotto dal CTB Fiaba Femmina. L’attrice Giuseppina Turra darà voce a una selezione di testi.