“La natura delle cose”: spettacolo della Compagnia Virgilio Sieni al Grande

(red.) Anche nella seconda metà del 2021 la Fondazione del Teatro Grande di Brescia dedica un importante spazio di programmazione alla danza, accogliendo alcuni tra i più importanti artisti del settore.

Primo appuntamento sarà quello del 30 ottobre alle ore 20 con la Compagnia Virgilio Sieni che tornerà sul palcoscenico del Teatro Grande con il lavoro La natura delle cose. Lo spettacolo del celebre coreografo italiano si basa sul poema filosofico-enciclopedico di Lucrezio, De rerum natura. Curiosa la connessione storica tra questo antico testo e la città di Brescia: nel 1473, infatti, pochi anni dopo la comparsa del primo libro a stampa, lo studioso bresciano Tommaso Ferrando realizzò, proprio a Brescia, la prima edizione (Editio Princeps) del poema di Lucrezio.

Nello spettacolo in scena sabato 30 ottobre, cinque danzatori attraversano le tre scene della coreografia, dando vita a un compatto quartetto di uomini e a una figura femminile metamorfica e sempre presente, come la Venere-dea dell’atto generativo evocata da Lucrezio all’inizio del suo poema.

La drammaturgia è stata elaborata a partire dal testo di Lucrezio e, a questo scopo, Virgilio Sieni si è avvalso della prestigiosa collaborazione di Giorgio Agamben, tra i più importanti e originali filosofi del nostro tempo, noto e tradotto a livello mondiale. La musica è una creazione originale di Francesco Giomi, compositore e direttore del centro Tempo Reale di Firenze. Il testo dello spettacolo è stato letto e registrato dalla celebre cantante Nada, che per la prima volta ha offerto il suo contributo vocale in uno spettacolo coreografico.

