“Il cuore, la milza, il lago”, a Toscolano e Carpenedolo

(red.) E’ lo spettacolo “Il cuore, la milza, il lago” della Compagnia teatrale Chronos3 a inaugurare la stagione 2021/2022 della rassegna Circuito Contemporaneo.

“Il cuore, la milza, il lago” è un testo scritto da Iris Basilicata e diretto dal regista Vittorio Borsari. In scena nelle due serate (il 30 ottobre a Toscolano Maderno e il 31 a Carpenedolo) la stessa autrice, assieme all’attore Edoardo Rivoira, sulle musiche di Simone Piccinelli.

Dopo la perdita di un figlio cosa succede? È un figlio quello che dà veramente nome all’esistenza di una madre? Se lo chiede Lucia, madre in là con gli anni ma ancora luminosa, che riempie dolcemente il vuoto della sua casa con un acquario di pesci ma senza all’interno alcun animale, sperando forse un giorno di ritrovarci dentro il figlio nuotare felice come alcuni attimi prima di andarsene.

Lo spettacolo vuole mettere luce sul terreno del non detto e sulle sofferenze che accompagnano il grave e triste lutto della protagonista Lucia. Ma dove finisce il ricordo? Dove si infiltra? Lucia tenta disperatamente di tenere a sé il figlio appiccicandolo nelle sue membra, nel cuore, nella milza – appunto – nella bocca, tra le ciglia, per non farlo scappare.

Informazioni e prenotazioni sabato 30 ottobre ore 20,45 – Toscolano Maderno – Auditorium delle scuole medie, biglietto 5 euro;

domenica 31 ottobre ore 17,00 – Carpenedolo – Palazzo Laffranchi, biglietto 8 euro

Prenotazione e green pass obbligatori. Prenotazioni 333 2535576 – prenotazionichronos3@gmail.com