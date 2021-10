Cesare Bocci e l’Arte, sabato sera a Dello

Sabato 16 ottobre alle ore 21.00, presso il Teatro San Giorgio a Dello, l’attore Cesare Bocci (Mimì Augello, ne “Il Commissario Montalbano”, il conduttore de “Viaggio nella grande bellezza”) dialogherà con il pubblico per condividere il suo amore per l’Arte.

L’appuntamento, che fa parte del bando Estate Insieme di Regione Lombardia, intende promuovere la passione per la storia dell’arte, il cinema e il teatro, attraverso una chiacchierata informale in cui l’attore si racconterà e relazionerà con il pubblico, sul tema della bellezza, fra impegno e disciplina.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3341064149.

Qui sotto la locandina.