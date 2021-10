A Maclodio una serata con le “Donne che hanno cambiato il mondo”

(red.) Prosegue la XVIII edizione della rassegna “Un libro, per piacere!”, che nel suo simbolico viaggio nel territorio del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano venerdì 22 ottobre farà tappa a Maclodio, dove andrà in scena il recital “Donne che hanno cambiato il mondo”, con Barbara Pizzetti (fotoin alto) alla lettura ed Eva Feudo Shoo (foto sotto) alla chitarra, violoncello e canto.

Nella serata si farà un percorso narrativo nel quale si ascolteranno le storie di donne forti e volitive che hanno saputo imporre le loro scelte in un mondo maschile, e che con queste scelte hanno influito profondamente sulla società, il costume e la storia del mondo. Le protagoniste delle storie lette da Barbara Pizzetti sono regine, scienziate, artiste, eroine o semplicemente donne. Da Elisabetta I a Mary Wollstonecraft, da Marie Curie a Emmeline Pankhurst e Rosa Parks.

Vite costellate di fatiche, sconfitte e successi che appassionano e commuovono. La musica di Eva Feudo Shoo accompagna il racconto con intensità ed emozione.

“Donne che hanno cambiato il mondo” sarà a Maclodio, venerdì 22 ottobre alle 21:00, nella Sala Civica della Biblioteca Comunale “Alda Merini” in via G. Falcone. L’evento è gratuito con prenotazione, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria è necessario il possesso del green pass. Per info e prenotazioni telefonare a Biblioteca di Maclodio 0309972960, anche WhatsApp, o mandare una mail a biblioteca.maclodio@virgilio.it