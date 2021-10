Venerdì 8 a Mazzano “Novecento” con Sergio Mascherpa

(red.) Prosegue la rassegna organizzata in sinergia da Centro Teatrale Bresciano e Teatro Laboratorio Impronte teatrali Pressione bassa – per la direzione artistica di Sergio Mascherpa – con gli spettacoli in cartellone per la prima parte di Stagione.

Venerdì 8 ottobre alle ore 21 presso l’Aula Magna delle Scuole Medie di Mazzano (viale della Resistenza, 4) il cartellone prosegue con Novecento con Sergio Mascherpa. Info e prenotazioni: 030 2121973; l’ingresso è gratuito.

L’ingresso del pubblico, i percorsi di entrata e uscita, la disposizione delle sedute e del palcoscenico sono realizzati nel pieno rispetto di tutte le linee guida e le prescrizioni di sicurezza stabiliti dalle autorità competenti, per garantire agli spettatori, al personale di sala e agli artisti la piena tranquillità nello svolgimento di tutte le fasi della serata di spettacolo.

L’accesso in Teatro avviene a partire da 1 ora prima dell’inizio dello spettacolo, su esibizione di certificazione verde Covid-19 (green pass).